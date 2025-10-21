Директор Лувра подала в отставку, но ее не приняли, пишут СМИ

Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.

По данным прокуратуры, ограбление было совершено всего за четыре минуты группой из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в Лувр. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой". Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы.