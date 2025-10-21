Рейтинг@Mail.ru
Директор Лувра подала в отставку, но ее не приняли, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2025
21:44 21.10.2025
Директор Лувра подала в отставку, но ее не приняли, пишут СМИ
Директор Лувра подала в отставку, но ее не приняли, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2025
Директор Лувра подала в отставку, но ее не приняли, пишут СМИ
Директор Лувра Лоранс Де Кар подала в отставку после ограбления, ущерб от которого оценивается в 88 миллионов евро, однако ей отказали на фоне грядущей... РИА Новости, 21.10.2025
Директор Лувра подала в отставку, но ее не приняли, пишут СМИ

Figaro: директору Лувра отказали в отставке после ограбления музея

Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция
Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 окт – РИА Новости. Директор Лувра Лоранс Де Кар подала в отставку после ограбления, ущерб от которого оценивается в 88 миллионов евро, однако ей отказали на фоне грядущей реставрации музея, сообщила во вторник газета Figaro со ссылкой на источники.
Директора Лувра назначает президент Франции по предложению министра культуры.
Французские военные у здания Лувра в Париже - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Спрос на книги Мориса Леблана вырос в 12 раз после ограбления Лувра
Вчера, 16:45
"Она (Де Кар – ред.) подала прошение об отставке, но тщетно. Эммануэль Макрон, который поддерживает назначенного им директора и которому он поручил провести работы (по реконструкции – ред.)… Лувра, даже несколько раз звонил ей в последние дни. Он сказал ей: "Держитесь. Не может быть речи о том, чтобы нарушить динамику реновации музея", - говорится в статье.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
По данным прокуратуры, ограбление было совершено всего за четыре минуты группой из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в Лувр. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой". Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Дуров заявил, что с радостью купит украденные из Лувра драгоценности
Вчера, 05:39
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЛувр
 
 
