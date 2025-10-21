https://ria.ru/20251021/luvr-2049711913.html
Директор Лувра подала в отставку, но ее не приняли, пишут СМИ
Директор Лувра подала в отставку, но ее не приняли, пишут СМИ
Директор Лувра подала в отставку, но ее не приняли, пишут СМИ
Директор Лувра Лоранс Де Кар подала в отставку после ограбления, ущерб от которого оценивается в 88 миллионов евро, однако ей отказали на фоне грядущей... РИА Новости, 21.10.2025
франция
Директор Лувра подала в отставку, но ее не приняли, пишут СМИ
Figaro: директору Лувра отказали в отставке после ограбления музея
ПАРИЖ, 21 окт – РИА Новости.
Директор Лувра Лоранс Де Кар подала в отставку после ограбления, ущерб от которого оценивается в 88 миллионов евро, однако ей отказали на фоне грядущей реставрации музея, сообщила во вторник газета Figaro
со ссылкой на источники.
Директора Лувра
назначает президент Франции
по предложению министра культуры.
"Она (Де Кар – ред.) подала прошение об отставке, но тщетно. Эммануэль Макрон
, который поддерживает назначенного им директора и которому он поручил провести работы (по реконструкции – ред.)… Лувра, даже несколько раз звонил ей в последние дни. Он сказал ей: "Держитесь. Не может быть речи о том, чтобы нарушить динамику реновации музея", - говорится в статье.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
По данным прокуратуры, ограбление было совершено всего за четыре минуты группой из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в Лувр. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой". Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.