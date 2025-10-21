Лувр оценил ущерб от ограбления более чем в 80 миллионов евро

Бекко подчеркнула, что эта сумма не сравнится с нанесенным музею историческим ущербом. Она отметила, что преступники не смогут ее получить, если попытаются переплавить украшения или разделить на более мелкие. Поэтому она выразила надежду, что злоумышленники задумаются и не будут портить ценности.

Об ограблении стало известно в минувшее воскресенье. По данным прокуратуры, оно было совершено всего за четыре минуты группой из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей. Всего украли девять ювелирных украшений французских королев и императриц, одно из них нашли и вернули в музей. СМИ со ссылкой на источник сообщили, что самый крупный бриллиант коллекции — "Регент" массой более 140 карат — украден не был.