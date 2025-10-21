Рейтинг@Mail.ru
Лувр оценил ущерб от ограбления более чем в 80 миллионов евро
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:57 21.10.2025 (обновлено: 20:55 21.10.2025)
Лувр оценил ущерб от ограбления более чем в 80 миллионов евро
Лувр оценил ущерб от ограбления более чем в 80 миллионов евро - РИА Новости, 21.10.2025
Лувр оценил ущерб от ограбления более чем в 80 миллионов евро
Ущерб от ограбления парижского музея Лувр оценивается в 88 миллионов евро, сообщила городской прокурор Лор Бекко. РИА Новости, 21.10.2025
париж
лувр
культура
в мире
франция
париж
франция
Лувр оценил ущерб от ограбления более чем в 80 миллионов евро

Лувр оценил ущерб от ограбления в 88 миллионов евро

ПАРИЖ, 21 окт — РИА Новости. Ущерб от ограбления парижского музея Лувр оценивается в 88 миллионов евро, сообщила городской прокурор Лор Бекко.
"Директор Лувра оценила ущерб в 88 миллионов евро", — сказала она в эфире радиостанции RTL.
Бекко подчеркнула, что эта сумма не сравнится с нанесенным музею историческим ущербом. Она отметила, что преступники не смогут ее получить, если попытаются переплавить украшения или разделить на более мелкие. Поэтому она выразила надежду, что злоумышленники задумаются и не будут портить ценности.
Об ограблении стало известно в минувшее воскресенье. По данным прокуратуры, оно было совершено всего за четыре минуты группой из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей. Всего украли девять ювелирных украшений французских королев и императриц, одно из них нашли и вернули в музей. СМИ со ссылкой на источник сообщили, что самый крупный бриллиант коллекции — "Регент" массой более 140 карат — украден не был.
Глава МВД Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой". Он не исключил, что это могли быть иностранцы. Позже они скрылись с места преступления на скутерах. Во время происшествия никто не пострадал. Бывший префект полиции Парижа считает, что грабители заранее изучили место преступления. Прокуратура начала расследование.
