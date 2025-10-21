Рейтинг@Mail.ru
Сотрудница охраны Лувра рассказала о системе безопасности музея
Сотрудница охраны Лувра рассказала о системе безопасности музея
Дарья Буймова
Дарья Буймова
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Защиту парижского музея Лувр, который ограбили 19 октября, осложняют устаревание системы безопасности и сокращение штата, заявила сотрудница охраны музея Элиз Мюллер британскому телеканалу Sky News.
В январе газета Parisien со ссылкой на записку директора музея Лоранс де Кар, адресованную министру культуры Франции Рашиде Дати, написала, что Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания.
"Мы били тревогу через наш профсоюз, и наши коллеги неоднократно предупреждали о трудностях, с которыми мы каждый день сталкиваемся на работе: плохое состояние оборудования, иногда даже полное его устаревание, а также резкое сокращение штата... Мы неизбежно достигли предела своих возможностей по обеспечению безопасности здания и его коллекций", - сказала Мюллер.
Parisien 19 октября сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским императрицам. Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
