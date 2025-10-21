"Спустил за два месяца": на что победители лотерей тратят миллионы

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Анастасия Кречетова. Школьный завхоз из Тамбовской области получил 307 миллионов, укладчица хлеба из Улан-Удэ — 97. О крупных выигрышах в лотерею СМИ сообщают регулярно. Из последнего: подмосковной домохозяйке повезло дважды. Сперва она сорвала куш в 660 тысяч, а через год — 56 миллионов. Есть даже фартовые поселки, где победителей не один и не два. РИА Новости узнало, как распорядились финансами те, кто раньше жил от кредита до зарплаты, и почему для некоторых "легкие" деньги стали настоящим испытанием.

"Ходит на рынок за рассадой"

"Миллионерша из трущоб", "Полмиллиарда к пенсии" — в ноябре 2017-го о скромной жительнице поселка Панино Воронежской области Наталье Власовой писали многие издания. У ее деревянного дома дежурили журналисты, местные не давали прохода. Всем хотелось узнать, как пенсионерка, торговавшая пирожками на автостанции, разбогатела на 506 миллионов.

Власова всю жизнь покупала лотерейные билеты. Счастливый якобы неделю лежал в серванте. Его даже хотели выбросить, но потом перепроверили. Во время интервью в Москве пенсионерка с дочерью мечтали: купим жилье, съездим отдохнуть, часть денег отдадим на благотворительность.

Правда, к тому, что за этим последовало, они оказались не готовы.

"Здесь царило настоящее безумие, — вспоминают в беседе с РИА Новости сотрудники почтового отделения, где Наталья Петровна приобрела счастливый билет. — За ней чуть ли не по пятам бегали со словами: "Дай миллион". В соцсети ей писали, у дома стояли. К нам десятками приходили письма с просьбами о помощи. Мы даже отдельный ящик поставили. Доходило до абсурда: помню, приехали двое — оба крепкие, прилично одеты. Говорят: "Хотим у Власовой на ремонт дома попросить". И протягивают фото развалившегося сарая. Нас тогда даже злость взяла: здоровые мужики, а побираются".

За просьбами посыпались угрозы. Власовой пришлось запереться дома, не выходила на улицу несколько недель. Окружающие думали, что из поселка она уедет. Но Наталья Петровна осталась. На принадлежавшем мужу участке построила дом. "Кирпичный, однако не самый шикарный, у нас есть и получше", — говорят местные. Купила квартиры в Воронеже для дочерей, машины для всей семьи.

Собственно, это единственные перемены, замеченные соседями. Власова, неожиданно ставшая самой богатой в Панине, а возможно, и всем районе, по-прежнему ходит на местный рынок за рассадой, покупает продукты в обычных магазинах. Часто заглядывает на почту — за БАДами для суставов и одеждой для внучки.

"Нет, заносчивой не стала. Да и внешне та же: скромные одежда, прическа, — утверждают сотрудницы почты. — Вроде бы пыталась поставить зубные импланты, но сказала, что не прижились".

Отдыхала семья не на люксовых курортах, а в стандартных Турции и Крыму. Одно время миллионерша по старой памяти хотела открыть в Панино пекарню, но передумала. А вот благотворительностью действительно занялась. Правда, участвовала в судьбе исключительно тех, кого знала.

"Например, помогла с похоронами сына той нашей сотрудницы, которая ей счастливый билет продала, — уточняют на почте. — Еще перечислила деньги одной женщине — у нее дочь была в тяжелом состоянии из-за онкологии".

Также на деньги Власовой в местной школе починили санузлы. Часть выигрыша она перевела церкви.

Фартовый поселок

Удивительно, но Власова — не единственная в небольшом поселке, кому так повезло. На почте уверяют: у них выигрывают по несколько раз в год.

"В том же 2017-м один сорвал 13 миллионов 800 тысяч. Купил дом, дочери — хорошую машину. Еще миллион достался нашему детскому стоматологу, 700 тысяч — другой сельчанке, у нее как раз дочь замуж выходила".

Правда, есть и тотально невезучие. Операторам запомнился мужчина, который десятилетиями каждые выходные покупал по три билета. А получил за это время от силы 200 рублей. Так и умер, не отыгравшись.

Сами сотрудницы почты тоже иногда рискуют, но пока тщетно. "Видимо, наша участь — продавать билеты". Их, кстати, после триумфа Власовой скупали оптом. Потом ажиотаж спал. А вот сама виновница торжества до сих пор приходит за "лотерейкой". Может, надеется на миллиард?

"Водила трамвай еще четыре года"

Если верить статистике, россияне очень удачливые. Каждую неделю в стране появляется 22 новых лотерейных миллионера.

В 2019-м 500 миллионов выиграла водитель трамвая из Екатеринбурга. Спустя год местные журналисты встретили ее на том же маршруте, разве что белоснежная норковая шуба не вписывалась в антураж. Оксана Мирошниченко разоткровенничалась : увольняться не собирается, мех взяла в кредит, а призовые обещают выплатить в течение пяти лет. Правда, сразу после публикации материала позвонила в редакцию и все опровергла: деньги получила, журналистов же ввела в заблуждение , чтобы избежать лишнего внимания.

В Западном трамвайном депо РИА Новости сообщили: Оксана в 2022-м ушла в декрет, а потом решила не возвращаться на маршрут. "Но если бы не ребенок, так и работала до пенсии. Ведь это ее детская мечта", — говорят коллеги.

Деньги, по словам знакомых, Оксану не испортили: "Такая же приветливая. На смену выходила всегда как куколка: накрашенная, с маникюром. Даже если вставать нужно в три утра".

В том же 2019-м фермер из небольшого поселка в Республике Коми Александр Кожевин сорвал куш в 29 миллионов. По сравнению с другими джекпотами сумма небольшая, но для села, где прописаны 300 человек, — космическая. Через шесть лет миллионер так и живет в глубинке, занимается сельским хозяйством. Правда, переругался почти со всеми односельчанами. "Может, думает, что мы ему завидуем. А мы чужие деньги не считаем", — рассказали жители РИА Новости.

В 2022-м Светлана Брагина из Краснодарского края выиграла 500 миллионов. Закрыла кредиты и построила гостиницу в прованском стиле в Сочи.

"Опоила и обокрала"

Но не для всех джекпот стал пропуском в счастливую жизнь. В 2022-м дояр Гаврила Терентьев из якутского села всего за два месяца промотал десять миллионов. Деньги организаторы новогодней лотереи ему отдали наличными — пухлые пачки лежали в чемодане. Возможно, это и подвело. Терентьев тут же распрощался с фермой, снял в Якутске квартиру, пригласил туда сразу двух женщин. Одна из них в итоге его напоила и присвоила 4,5 миллиона. Купила машину, шубу, унты, золото. Журналистов потом уверяла, что Гаврила сам отдал деньги со словами "исполни свою мечту".

После скандала Терентьев отправился в Москву — за квартирой. Хотел открыть еще и массажный салон, но не сложилось. В итоге в поезде по дороге в Якутск миллионера ограбили , забрали последние 170 тысяч. Домой он приехал с 250 рублями в кармане, снова устроился на ферму. Тем не менее веру в лотереи не потерял...

Кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич объясняет: для любого человека внезапно свалившиеся деньги — испытание. У каждого из нас есть "разрешительный потолок" — сумма, которой мы можем распоряжаться без вреда для душевного состояния. В основном ее хватает на базовые вещи: жилье, образование детей, вклад. Средства сверх этого вызывают сильную тревогу: люди переживают, что неправильно их вложат, потеряют.

Специалист приводит пример: "Одна моя клиентка очень старалась получить дополнительный доход, работала на износ. Но первая же серьезная сумма буквально лишила ее сна. Постоянно думала, как эти деньги вложить, сохранить".

Характер человека, продолжает Галич, "легкие" деньги не меняют. Но, как лакмусовая бумажка, подкрашивают положительные или отрицательные качества.

"В психологии есть понятия "испытание крайним горем" и "крайней радостью". В этих ситуациях человек раскрывается. Если начинает совершать нелицеприятные поступки — это не "деньги его испортили": он всегда был таким. Богатство лишь дало импульс. Справедливо и обратное: человек может стать невероятно щедрым. И это тоже не заслуга джекпота".

По словам врача-психотерапевта Игоря Ляха, порой увлечение лотереями — одна из форм зависимого поведения.

"Покупка билетов от случая к случаю безобидна. Это даже своего рода самотерапия: надежда на выигрыш поддерживает. Но когда в лотерее видят единственный шанс улучшить материальное положение, просчитывают комбинации — это повод задуматься", — предупреждает эксперт.