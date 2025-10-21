СМИ: Лондон пытается сорвать встречу Путина и Трампа

Обозреватель также полагает, что потенциальный саммит в Будапеште изначально окажется под жёстким внешним прессингом.

По его словам, попытки контакта между президентами России и США будут встречены критикой как со стороны европейских столиц во главе с Великобританией, так и со стороны американских демократов.