МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан был осведомлен об активности банд педофилов в британской столице, но умалчивал о проблеме в публичном пространстве, пишет издание Мэр Лондона Садик Хан был осведомлен об активности банд педофилов в британской столице, но умалчивал о проблеме в публичном пространстве, пишет издание Express со ссылкой на собственное расследование.

Сообщения об орудующих в городах Великобритании организованных бандах педофилов распространяются в СМИ королевства с начала 2000-х годов, однако наиболее пристальное внимание стало уделяться проблеме в последние годы. Активность банд была выявлена правоохранителями и СМИ более чем в десятке крупных городов Англии , в то время как общее число их жертв, вероятно, измеряется тысячами. Данные расследований указывают на преобладание в рядах подозреваемых представителей пакистанской диаспоры Великобритании.

"По итогам расследования, проведенного изданием Express, Садику Хану вменяется вина в сокрытии доказательств существования банд педофилов в Лондоне . Мэр Лондона читал сообщения об изнасиловании девочек в отелях группами мужчин, публично отрицая при этом существование банд, занимающихся растлением в столице", - говорится в статье.

Издание изучило четыре различных отчета королевской инспекции полиции и пожарно-спасательных служб, составленных между 2016 и 2025 годами, на которые Хан ответил лично, и обнаружило сведения о шести потенциальных жертвах изнасилований. При содействии экс-детектива и информатора о скандале Маргарет Оливер, а также специалиста по работе с детьми Криса Уайлда журналисты определили, что показания по меньшей мере трех жертв описывают манеру совершения преступлений, свойственную бандам педофилов, орудующим в стран.

Одна из жертв, пожелавшая остаться анонимной, назвала "позором" нежелание Хана публично признать факт активности в Лондоне банд педофилов. Издание также отмечает, что ряд британских парламентариев правых взглядов также осудили Хана за умалчивание о проблеме.

В начале 2025 года газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности за неспособность это остановить.

Кроме того, в начале 2025 года парламент Великобритании проголосовал против расследования массовых случаев изнасилования детей со стороны банд. Позднее газета Sun сообщила, что бывший заместитель министра обороны Великобритании был задержан по подозрению в педофилии.