Мэр Лондона знал о бандах педофилов, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2025
01:43 21.10.2025
Мэр Лондона знал о бандах педофилов, пишут СМИ
Мэр Лондона Садик Хан был осведомлен об активности банд педофилов в британской столице, но умалчивал о проблеме в публичном пространстве, пишет издание Express
в мире, великобритания, лондон, англия, садик хан, кир стармер, илон маск, sun
В мире, Великобритания, Лондон, Англия, Садик Хан, Кир Стармер, Илон Маск, Sun
Мэр Лондона знал о бандах педофилов, пишут СМИ

Express: мэр Лондона Хан знал о бандах педофилов, но умалчивал о проблеме

© AP Photo / Matt DunhamМэр Лондона Садик Хан
Мэр Лондона Садик Хан - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Мэр Лондона Садик Хан. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан был осведомлен об активности банд педофилов в британской столице, но умалчивал о проблеме в публичном пространстве, пишет издание Express со ссылкой на собственное расследование.
Сообщения об орудующих в городах Великобритании организованных бандах педофилов распространяются в СМИ королевства с начала 2000-х годов, однако наиболее пристальное внимание стало уделяться проблеме в последние годы. Активность банд была выявлена правоохранителями и СМИ более чем в десятке крупных городов Англии, в то время как общее число их жертв, вероятно, измеряется тысячами. Данные расследований указывают на преобладание в рядах подозреваемых представителей пакистанской диаспоры Великобритании.
"По итогам расследования, проведенного изданием Express, Садику Хану вменяется вина в сокрытии доказательств существования банд педофилов в Лондоне. Мэр Лондона читал сообщения об изнасиловании девочек в отелях группами мужчин, публично отрицая при этом существование банд, занимающихся растлением в столице", - говорится в статье.
Издание изучило четыре различных отчета королевской инспекции полиции и пожарно-спасательных служб, составленных между 2016 и 2025 годами, на которые Хан ответил лично, и обнаружило сведения о шести потенциальных жертвах изнасилований. При содействии экс-детектива и информатора о скандале Маргарет Оливер, а также специалиста по работе с детьми Криса Уайлда журналисты определили, что показания по меньшей мере трех жертв описывают манеру совершения преступлений, свойственную бандам педофилов, орудующим в стран.
Одна из жертв, пожелавшая остаться анонимной, назвала "позором" нежелание Хана публично признать факт активности в Лондоне банд педофилов. Издание также отмечает, что ряд британских парламентариев правых взглядов также осудили Хана за умалчивание о проблеме.
В начале 2025 года газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности за неспособность это остановить.
Кроме того, в начале 2025 года парламент Великобритании проголосовал против расследования массовых случаев изнасилования детей со стороны банд. Позднее газета Sun сообщила, что бывший заместитель министра обороны Великобритании был задержан по подозрению в педофилии.
На проблему обратил внимание миллиардер Илон Маск, который в соцсети Х отметил, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а во время осуществления изнасилований бандами ее главой был нынешний премьер-министр Кир Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело все еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно публикации Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.
