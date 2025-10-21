Ликсутов: Москва и "Росатом" развивают стратегическое сотрудничество

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Москва придает особую значимость взаимодействию с госкорпорациями; так, город развивает стратегическое сотрудничество в сфере высокотехнологической промышленности с "Росатомом", сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В музее "Атом" на ВДНХ состоялась стратегическая сессия госкорпорации "Росатом" и правительства Москвы, посвященная формированию долгосрочного партнерства и развитию совместных проектов в промышленной, инвестиционной и научно-технологической сферах.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город придает особую значимость взаимодействию с госкорпорациями. "Росатом" для нас – стратегический партнер. В столице расположено 24 промышленных предприятия госкорпорации, на которых трудятся более 20 тысяч человек. Всего же в столице локализовано более 200 компаний "Росатома". Вместе мы уже реализовали ряд успешных проектов в ОЭЗ "Технополис Москва". В частности, разместили там четыре инновационных производства госкорпорации", - подчеркнул Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.

Заммэра добавил, что столичное правительство заинтересовано в укреплении партнерства в различных направлениях: от развития имущественного фонда "Росатома" на территории города до создания самых передовых высокотехнологичных производств.

"Уверен, что проведение стратегической сессии станет важным шагом для создания и реализации "дорожной карты" нашего долгосрочного сотрудничества и инновационных проектов", – сказал Ликсутов.

Программа мероприятия состояла из пленарного заседания и тематических дискуссий, в ходе которых участники обсудили ключевые направления взаимодействия между госкорпорацией и городом — от промышленного производства и энергетики до экологии, цифровизации и развития транспортной инфраструктуры.

"Предприятия госкорпорации "Росатом" распределены по всей территории России от Калининграда до Камчатки. Но Москва для нас – особенный партнер: 14% сотрудников отрасли работают здесь. В Москве "Росатом" реализует более 680 проектов от развития имущественного комплекса до создания крупных производств. Самый масштабный из них – строительство "гигафабрики" по производству накопителей энергии", - отметил первый заместитель гендиректора – директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров, его слова привели в пресс-службе ДИПП.

Он добавил, что проект реализуют по такой модели: Москва возводит корпус завода, а "Росатом" обеспечивает его технологическое оснащение современным оборудованием.

"Запуск производства станет важным шагом в развитии "зеленых" технологий и электромобильности в столице, что позволит перевести весь городской общественный транспорт на электрическую тягу. Мы уверены, что наше сотрудничество с правительством Москвы вносит вклад в решение ключевой стратегической задачи — создание комфортной городской среды, основанной на передовых технологических решениях", – рассказал Комаров.

В ходе стратегической сессии стороны обсудили планы по созданию "дорожной карты" совместных инновационных технологических проектов и информационно-деловых мероприятий.

Кроме того, специалисты "Росатома" рассказали об опыте реализации крупных инвестиционных проектов в области "зеленого" транспорта, реализуемых в логике единого цикла от создания ячеек для батарей на заводе корпорации до развития зарядной инфраструктуры в столице.

Отдельное внимание участники уделили взаимодействию в рамках особой экономической зоны "Технополис Москва", где уже локализованы предприятия госкорпорации. Среди них – производство технических тканей из углеродного волокна, Центр прикладных исследований в области квантовых вычислений и микроэлектроники, предприятие, создающее композитные изделия, отличающиеся малым весом, коррозионной стойкостью и долговечностью. Эта продукция используется для реализации инфраструктурных проектов страны. В частности, железнодорожного моста магистрали Чита — Иркутск, путепровода трассы "Золотое кольцо" и многих других инициатив.