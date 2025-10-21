Рейтинг@Mail.ru
Лавров подтвердил солидарность России с Венесуэлой - РИА Новости, 21.10.2025
19:59 21.10.2025
Лавров подтвердил солидарность России с Венесуэлой
Лавров подтвердил солидарность России с Венесуэлой - РИА Новости, 21.10.2025
Лавров подтвердил солидарность России с Венесуэлой
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с послом Венесуэлы Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом подтвердил солидарность России с властями и народом Венесуэлы РИА Новости, 21.10.2025
2025
Лавров подтвердил солидарность России с Венесуэлой

МИД: Лавров подтвердил солидарность РФ с Венесуэлой перед лицом внешних угроз

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с послом Венесуэлы Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом подтвердил солидарность России с властями и народом Венесуэлы перед лицом растущих внешних угроз и попыток вмешательства в ее внутренние дела, сообщил во вторник МИД РФ.
"Лавров подтвердил солидарность с правительством и народом Венесуэлы перед лицом растущих внешних угроз и попыток вмешательства во внутренние дела, а также всестороннюю поддержку усилий Каракаса по защите национального суверенитета", - сказано в заявлении на сайте министерства.

Министр также вручил послу Орден Дружбы и отметил, что Москва выступает за мир в Латинской Америке и Карибском бассейне.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин внес на ратификацию в ГД договор о сотрудничестве с Венесуэлой
16 октября, 10:02
 
