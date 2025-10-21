https://ria.ru/20251021/lavrov-2049695491.html
Лавров подтвердил солидарность России с Венесуэлой
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с послом Венесуэлы Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом подтвердил солидарность России с властями и народом Венесуэлы РИА Новости, 21.10.2025
в мире
россия
венесуэла
каракас
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МИД: Лавров подтвердил солидарность РФ с Венесуэлой перед лицом внешних угроз