Лавров подтвердил солидарность России с Венесуэлой

«

"Лавров подтвердил солидарность с правительством и народом Венесуэлы перед лицом растущих внешних угроз и попыток вмешательства во внутренние дела, а также всестороннюю поддержку усилий Каракаса по защите национального суверенитета", - сказано в заявлении на сайте министерства.