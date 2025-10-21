Лавров высказался о призывах Европы к перемирию на Украине

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров с помощью пословицы объяснил, для чего лидеры стран ЕС призывают к немедленному перемирию на Украине. Запись пресс-конференции главы МИД России опубликована на официальном сайте ведомства.
"[Президент Франции Эммануэль — прим.ред.] Макрон тогда еще сказал, что это прекращение огня должно быть без каких-либо предварительных условий, в том числе имея в виду, он это произнес публично, [что] никто не сможет ограничивать поставки вооружений киевскому режиму. <...> То есть, как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно", – сказал министр.
Глава МИД также рассказал о состоявшемся накануне телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио и отметил, что в подготовке будущего саммита лидеров главное — не место и сроки, а движение по существу задач, намеченных во время предыдущей встречи на Аляске.
Ранее Лавров отмечал, что призывы к перемирию на Украине без устранения первопричин конфликта противоречат договоренностям, достигнутым на Аляске президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.