Спецоперация достигает целей, заявил Лавров
Спецоперация достигает целей, заявил Лавров - РИА Новости, 21.10.2025
Спецоперация достигает целей, заявил Лавров
Специальная военная операция достигает своих целей и завершится успешно, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 21.10.2025
Спецоперация достигает целей, заявил Лавров
Лавров: спецоперация достигает целей и завершится успешно