Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация достигает целей, заявил Лавров - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 21.10.2025 (обновлено: 16:15 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/lavrov-2049606822.html
Спецоперация достигает целей, заявил Лавров
Спецоперация достигает целей, заявил Лавров - РИА Новости, 21.10.2025
Спецоперация достигает целей, заявил Лавров
Специальная военная операция достигает своих целей и завершится успешно, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T15:33:00+03:00
2025-10-21T16:15:00+03:00
в мире
москва
эфиопия
аляска
сергей лавров
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
https://ria.ru/20251021/lavrov-2049578544.html
москва
эфиопия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, эфиопия, аляска, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Москва, Эфиопия, Аляска, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Спецоперация достигает целей, заявил Лавров

Лавров: спецоперация достигает целей и завершится успешно

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Специальная военная операция достигает своих целей и завершится успешно, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Что и стало одной из главных причин <...> решения президента (Владимира. Прим. ред.) Путина о проведении специальной военной операции, которая достигает своих целей, и, несомненно, этот процесс завершится успешно", — сказал он журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел Эфиопии Гидеоном Тимотеосом.
Глава российского МИД добавил, что Москва не изменила позицию, обозначенную по итогам переговоров Путина и американского президента Дональда Трампа на Аляске. Она готова двигаться в направлении, заданном саммитом. Идея "немедленно остановить" боевые действия означает забыть о первопричинах конфликта, добавил Лавров.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Лавров назвал главное в подготовке будущего саммита России и США
Вчера, 13:53
 
В миреМоскваЭфиопияАляскаСергей ЛавровДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала