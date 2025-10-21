Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал главное в подготовке будущего саммита России и США - РИА Новости, 21.10.2025
13:53 21.10.2025
Лавров назвал главное в подготовке будущего саммита России и США
Лавров назвал главное в подготовке будущего саммита России и США - РИА Новости, 21.10.2025
Лавров назвал главное в подготовке будущего саммита России и США
В подготовке будущего саммита России и США главное не место и сроки, а движение по существу задач, намеченных во время предыдущего саммита на Аляске, заявил...
2025-10-21T13:53:00+03:00
2025-10-21T13:53:00+03:00
в мире
сша
россия
сергей лавров
марко рубио
встреча путина и трампа в будапеште
сша
россия
в мире, сша, россия, сергей лавров, марко рубио, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, США, Россия, Сергей Лавров, Марко Рубио, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Лавров назвал главное в подготовке будущего саммита России и США

Лавров: в подготовке саммита РФ и США главное движение по существу задач

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В подготовке будущего саммита России и США главное не место и сроки, а движение по существу задач, намеченных во время предыдущего саммита на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Накануне состоялся телефонный разговор главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
"Обсудили мы с Марко Рубио ситуацию, как она выглядит на сегодняшний момент, и как мы можем готовить согласованный между президентами России и США в принципе вариант очередной встрече, которую президент США предложил провести в Будапеште. Понятно, что речь не о месте, хотя место тоже важное в данной ситуации. Учитывая, какую волну подняли в связи с этим те, кто не хотел бы видеть Евросоюз в качестве объединения суверенных государств, а который хотел бы все вопросы решать в рамках брюссельской бюрократии. Главное все-таки не место и не сроки, а то, как мы будем двигаться по существу тех задач, которые были согласованы и по которым достигнуто широкое понимание в Анкоридже", - заявил Лавров на своим брифинге.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Лавров прокомментировал сообщения CNN об отложенной встрече Путина и Трампа
