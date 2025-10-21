Лавров назвал главное в подготовке будущего саммита России и США

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В подготовке будущего саммита России и США главное не место и сроки, а движение по существу задач, намеченных во время предыдущего саммита на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Накануне состоялся телефонный разговор главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
"Обсудили мы с Марко Рубио ситуацию, как она выглядит на сегодняшний момент, и как мы можем готовить согласованный между президентами России и США в принципе вариант очередной встрече, которую президент США предложил провести в Будапеште. Понятно, что речь не о месте, хотя место тоже важное в данной ситуации. Учитывая, какую волну подняли в связи с этим те, кто не хотел бы видеть Евросоюз в качестве объединения суверенных государств, а который хотел бы все вопросы решать в рамках брюссельской бюрократии. Главное все-таки не место и не сроки, а то, как мы будем двигаться по существу тех задач, которые были согласованы и по которым достигнуто широкое понимание в Анкоридже", - заявил Лавров на своим брифинге.