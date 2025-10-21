https://ria.ru/20251021/lavrov-2049577488.html
Лавров прокомментировал сообщения CNN об отложенной встрече Путина и Трампа
Лавров прокомментировал сообщения CNN об отложенной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 21.10.2025
Лавров прокомментировал сообщения CNN об отложенной встрече Путина и Трампа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нечистоплотной работой публикации CNN относительно якобы отложенной встречи глав внешнеполитических ведомств РИА Новости, 21.10.2025
Лавров прокомментировал сообщения CNN об отложенной встрече Путина и Трампа
Лавров с удивлением отреагировал на сообщения CNN об отложенном саммите РФ и США
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нечистоплотной работой публикации CNN относительно якобы отложенной встречи глав внешнеполитических ведомств России и США, которая должна была стать подготовительной к проведению переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники передавало, что подготовительная к саммиту Путина
и Трампа
встреча Лаврова
и Рубио
может состояться 23 октября. Во вторник канал CNN сообщил, что эта встреча якобы отложена. Замглавы МИД России Сергей Рябков
заявил журналистам, что стороны еще не договорились о сроках и месте встречи. Он добавил, что это важное мероприятие требует подготовки. Заместитель министра подчеркнул, что она ведется, а телефонный разговор Лаврова и Рубио, состоявшийся в понедельник, был ее частью.
"Я сегодня с удивлением прочитал, что, как сообщает CNN, встреча Путина и Трампа может быть отложена после вчерашнего нашего разговора с Марко Рубио... Нечистоплотность многих средств информации на Западе хорошо известна, CNN тоже этим славится, они вообще склонны не к серьёзной аналитической работе, а к таким простеньким лозунгам, которые вбрасываются и вдалбливаются в получателя информации", - сказал Лавров журналистам.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова
, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать такого рода сообщения, назвала это "инфобалаганом, устроенным западными СМИ".