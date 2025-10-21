Лавров прокомментировал сообщения CNN об отложенной встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нечистоплотной работой публикации CNN относительно якобы отложенной встречи глав внешнеполитических ведомств России и США, которая должна была стать подготовительной к проведению переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Я сегодня с удивлением прочитал, что, как сообщает CNN, встреча Путина и Трампа может быть отложена после вчерашнего нашего разговора с Марко Рубио... Нечистоплотность многих средств информации на Западе хорошо известна, CNN тоже этим славится, они вообще склонны не к серьёзной аналитической работе, а к таким простеньким лозунгам, которые вбрасываются и вдалбливаются в получателя информации", - сказал Лавров журналистам.