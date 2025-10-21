https://ria.ru/20251021/lavrov-2049565322.html
Лавров призвал не забывать о первопричинах конфликта на Украине
Лавров призвал не забывать о первопричинах конфликта на Украине - РИА Новости, 21.10.2025
Лавров призвал не забывать о первопричинах конфликта на Украине
Идея "немедленно остановиться" для прекращения конфликта на Украине означает забыть про первопричины конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.10.2025
Лавров призвал не забывать о первопричинах конфликта на Украине
Лавров: остановиться сейчас означает забыть первопричины конфликта на Украине