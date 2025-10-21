Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал не забывать о первопричинах конфликта на Украине - РИА Новости, 21.10.2025
13:06 21.10.2025
Лавров призвал не забывать о первопричинах конфликта на Украине
Идея "немедленно остановиться" для прекращения конфликта на Украине означает забыть про первопричины конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.10.2025
в мире
украина
россия
вашингтон (штат)
сергей лавров
дональд трамп
украина
россия
вашингтон (штат)
в мире, украина, россия, вашингтон (штат), сергей лавров, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Дональд Трамп
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Идея "немедленно остановиться" для прекращения конфликта на Украине означает забыть про первопричины конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться, не надо ничего больше обсуждать. Остановиться, а там пусть история рассудит. Понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с эфиопским коллегой Гидеоном Тимотеосом.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Убить его". На Западе выступили с жестким заявлением по Украине
В миреУкраинаРоссияВашингтон (штат)Сергей ЛавровДональд Трамп
 
 
