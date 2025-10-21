Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал угрозы Польши в отношении самолета Путина - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/lavrov-2049564197.html
Лавров прокомментировал угрозы Польши в отношении самолета Путина
Лавров прокомментировал угрозы Польши в отношении самолета Путина - РИА Новости, 21.10.2025
Лавров прокомментировал угрозы Польши в отношении самолета Путина
Угрозы со стороны Польши в отношении безопасности самолета президента России Владимира Путина говорят о том, что поляки готовы совершать теракты, заявил министр РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T13:02:00+03:00
2025-10-21T13:02:00+03:00
в мире
польша
россия
будапешт
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20251020/polsha-2049297180.html
польша
россия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, будапешт, владимир путин, сергей лавров
В мире, Польша, Россия, Будапешт, Владимир Путин, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал угрозы Польши в отношении самолета Путина

Лавров: угрозы Польши в адрес Путина говорят о готовности совершать теракты

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Угрозы со стороны Польши в отношении безопасности самолета президента России Владимира Путина говорят о том, что поляки готовы совершать теракты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты. Я тут слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолёта президента Путина в воздушном пространстве Польши, в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с Трампом, обеспечена не будет", - сказал он.
Лавров добавил, что таким образом Польша через официальный суд, который принял решение, оправдала теракт против "Северных потоков", а теперь министр иностранных дел Польши говорит, что если польский суд потребует, то Варшава будет препятствовать свободному движению самолёта российского лидера.
"Это весьма показательные дела", - заключил министр.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Польша строит на границе систему для борьбы с дронами
20 октября, 09:57
 
В миреПольшаРоссияБудапештВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала