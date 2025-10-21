https://ria.ru/20251021/lavrov-2049564197.html
Лавров прокомментировал угрозы Польши в отношении самолета Путина
Лавров прокомментировал угрозы Польши в отношении самолета Путина - РИА Новости, 21.10.2025
Лавров прокомментировал угрозы Польши в отношении самолета Путина
Угрозы со стороны Польши в отношении безопасности самолета президента России Владимира Путина говорят о том, что поляки готовы совершать теракты, заявил министр РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T13:02:00+03:00
2025-10-21T13:02:00+03:00
2025-10-21T13:02:00+03:00
в мире
польша
россия
будапешт
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20251020/polsha-2049297180.html
польша
россия
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, будапешт, владимир путин, сергей лавров
В мире, Польша, Россия, Будапешт, Владимир Путин, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал угрозы Польши в отношении самолета Путина
Лавров: угрозы Польши в адрес Путина говорят о готовности совершать теракты