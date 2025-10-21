Рейтинг@Mail.ru
Призывы к перемирию на Украине противоречат договоренностям, заявил Лавров - РИА Новости, 21.10.2025
12:59 21.10.2025
Призывы к перемирию на Украине противоречат договоренностям, заявил Лавров
Призывы к перемирию на Украине противоречат договоренностям, заявил Лавров - РИА Новости, 21.10.2025
Призывы к перемирию на Украине противоречат договоренностям, заявил Лавров
Призывы к перемирию на Украине прямо сейчас, без устранения первопричин конфликта, противоречат договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США... РИА Новости, 21.10.2025
в мире
россия
украина
аляска
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
россия
украина
аляска
в мире, россия, украина, аляска, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Призывы к перемирию на Украине противоречат договоренностям, заявил Лавров

Лавров: призывы к перемирию на Украине противоречат договоренностям с США

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Лаврова
Сергей Лаврова - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сергей Лаврова. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Призывы к перемирию на Украине прямо сейчас, без устранения первопричин конфликта, противоречат договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной с министром иностранных дел Эфиопии Гидеоном Тимотеосом пресс-конференции по итогам переговоров.
"Те, кто сейчас стал убеждать наших американских коллег, чтобы они изменили свою позицию и не стали добиваться долгосрочного, устойчивого урегулирования, а просто остановиться, а потом пусть история рассудит... Мы знаем, кто этим занимается. Этим занимаются европейские покровители и хозяева (Владимира - ред.) Зеленского. Но такой подход означает полную противоположность тому, на чем расстались президенты Трамп и Путин в Анкоридже, когда договорились на первопричинах сконцентрироваться", - сообщил он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Главный город США капитулирует перед коммунистом. Так ему и надо
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаАляскаВладимир ПутинДональд ТрампСергей Лавров
 
 
