https://ria.ru/20251021/lavrov-2049562710.html
Лавров указал, к чему привело бы немедленное прекращение огня на Украине
Лавров указал, к чему привело бы немедленное прекращение огня на Украине - РИА Новости, 21.10.2025
Лавров указал, к чему привело бы немедленное прекращение огня на Украине
Немедленное прекращение огня на Украине означало бы, что большая ее часть останется под властью нацистов, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:54:00+03:00
2025-10-21T12:54:00+03:00
2025-10-21T12:54:00+03:00
в мире
украина
россия
эфиопия
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_a33793a4b1a33619df2e27f337999feb.jpg
https://ria.ru/20251021/evropeytsy-2049560949.html
украина
россия
эфиопия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_3f75545c1a623d90a368f4f8a0765ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, эфиопия, сергей лавров, оон
В мире, Украина, Россия, Эфиопия, Сергей Лавров, ООН
Лавров указал, к чему привело бы немедленное прекращение огня на Украине
Лавров: прекращение огня на Украине означало бы сохранение нацистского режима