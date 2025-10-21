Рейтинг@Mail.ru
Лавров указал, к чему привело бы немедленное прекращение огня на Украине - РИА Новости, 21.10.2025
12:54 21.10.2025
Лавров указал, к чему привело бы немедленное прекращение огня на Украине
Лавров указал, к чему привело бы немедленное прекращение огня на Украине
Немедленное прекращение огня на Украине означало бы, что большая ее часть останется под властью нацистов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров указал, к чему привело бы немедленное прекращение огня на Украине

Лавров: прекращение огня на Украине означало бы сохранение нацистского режима

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Немедленное прекращение огня на Украине означало бы, что большая ее часть останется под властью нацистов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Прекращение огня сейчас означало бы только одно - что огромная часть Украины остается под руководством нацистского режима, на этой части Украины это будет единственным местом на земле, где запрещен законодательно целый язык, не говоря уже о том, что это официальный язык ООН и язык, на котором разговаривает большинство населения", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Эфиопии.
