Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил, что продолжит контакты с Рубио - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/lavrov-2049562153.html
Лавров заявил, что продолжит контакты с Рубио
Лавров заявил, что продолжит контакты с Рубио - РИА Новости, 21.10.2025
Лавров заявил, что продолжит контакты с Рубио
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что продолжит телефонные контакты с госсекретарем США Марком Рубио. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:51:00+03:00
2025-10-21T12:51:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
марко рубио
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000047445_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_61d0b1cc372e5136aebe1f9f45a78208.jpg
https://ria.ru/20251021/zaharova-2049542465.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000047445_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_bc2ce3f7bca3cf2f51f32b733cb9293d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, сергей лавров, марко рубио, владимир путин
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Владимир Путин
Лавров заявил, что продолжит контакты с Рубио

Лавров и Рубио договорились продолжить телефонные контакты

© AP Photo / Evelyn Hockstein/PoolСергей Лавров и Марко Рубио
Сергей Лавров и Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein/Pool
Сергей Лавров и Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что продолжит телефонные контакты с госсекретарем США Марком Рубио.
"Мы договорились продолжить эти телефонные контакты, чтобы лучше понять, где мы находимся и как двигаться в правильном направлении", - заявил Лавров на своем брифинге.
Накануне Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в котором обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Захарова отреагировала на сообщения западных СМИ о встрече Лаврова и Рубио
Вчера, 11:19
 
В миреРоссияСШАСергей ЛавровМарко РубиоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала