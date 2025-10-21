https://ria.ru/20251021/lavrov-2049562153.html
Лавров заявил, что продолжит контакты с Рубио
Лавров заявил, что продолжит контакты с Рубио - РИА Новости, 21.10.2025
Лавров заявил, что продолжит контакты с Рубио
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что продолжит телефонные контакты с госсекретарем США Марком Рубио. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:51:00+03:00
2025-10-21T12:51:00+03:00
2025-10-21T12:51:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
марко рубио
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000047445_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_61d0b1cc372e5136aebe1f9f45a78208.jpg
https://ria.ru/20251021/zaharova-2049542465.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000047445_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_bc2ce3f7bca3cf2f51f32b733cb9293d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей лавров, марко рубио, владимир путин
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Владимир Путин
Лавров заявил, что продолжит контакты с Рубио
Лавров и Рубио договорились продолжить телефонные контакты