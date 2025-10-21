Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с Рубио подготовку встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 21.10.2025
12:48 21.10.2025
Лавров обсудил с Рубио подготовку встречи Путина и Трампа
2025-10-21T12:48:00+03:00
2025-10-21T12:48:00+03:00
© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и США
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с госсекретарём США Марко Рубио текущую ситуацию и то, как можно подготовить вариант очередной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Мы обсудили с Марко Рубио ситуацию, как она выглядит на сегодняшний момент и как мы можем подготовить согласованный между президентами России и США в принципе вариант очередной встречи, которую президент США предложил провести в Будапеште", - сказал он.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
МИД не исключил попыток ЕС помешать встрече Путина и Трампа
В миреСШАРоссияМарко РубиоСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
