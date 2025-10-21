https://ria.ru/20251021/lavrov-2049561644.html
Лавров обсудил с Рубио подготовку встречи Путина и Трампа
Лавров обсудил с Рубио подготовку встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 21.10.2025
Лавров обсудил с Рубио подготовку встречи Путина и Трампа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с госсекретарём США Марко Рубио текущую ситуацию и то, как можно подготовить вариант очередной... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:48:00+03:00
2025-10-21T12:48:00+03:00
2025-10-21T12:48:00+03:00
в мире
сша
россия
марко рубио
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131880/88/1318808813_0:110:1403:899_1920x0_80_0_0_461a0f3f8c9cef76fb9fbe62fe033cd4.jpg
https://ria.ru/20251021/mid-2049533040.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131880/88/1318808813_30:0:1375:1009_1920x0_80_0_0_a9ab5af622aa96b2c44716812da6b2e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, марко рубио, сергей лавров, владимир путин
В мире, США, Россия, Марко Рубио, Сергей Лавров, Владимир Путин
Лавров обсудил с Рубио подготовку встречи Путина и Трампа
Лавров обсудил с Рубио подготовку встречи Путина и Трампа в Будапеште