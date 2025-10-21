Рейтинг@Mail.ru
Россия не изменила позиции, достигнутой на Аляске, заявил Лавров - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/lavrov-2049561312.html
Россия не изменила позиции, достигнутой на Аляске, заявил Лавров
Россия не изменила позиции, достигнутой на Аляске, заявил Лавров - РИА Новости, 21.10.2025
Россия не изменила позиции, достигнутой на Аляске, заявил Лавров
Россия придерживается той же позиции, что была достигнута в ходе переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава МИД РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:46:00+03:00
2025-10-21T12:46:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg
https://ria.ru/20251021/evropeytsy-2049560949.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_08107ce1fa657606eba44ba8b2350949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Россия не изменила позиции, достигнутой на Аляске, заявил Лавров

Лавров: РФ не изменила достигнутой в ходе переговоров с США на Аляске позиции

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия придерживается той же позиции, что была достигнута в ходе переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной с министром иностранных дел Эфиопии Гидеоном Тимотеосом пресс-конференции по итогам переговоров.
"Россия не изменила своей позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путина и Трампа на Аляске", - сообщил он журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Сейчас европейцы не являются сторонниками мира, заявил Песков
Вчера, 12:43
 
В миреРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала