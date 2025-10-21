https://ria.ru/20251021/lavrov-2049560801.html
СВО достигает своих целей, заявил Лавров
СВО достигает своих целей, заявил Лавров - РИА Новости, 21.10.2025
СВО достигает своих целей, заявил Лавров
Специальная военная операция достигает своих целей, несомненно, этот процесс завершится успешно, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 21.10.2025
в мире
россия
украина
эфиопия
сергей лавров
нато
СВО достигает своих целей, заявил Лавров
Лавров: СВО достигает своих целей и завершится успешно