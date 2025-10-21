Лавров рассказал, что любит обсуждать дипломатию с Никитой Михалковым

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что любит обсуждать дипломатию с российским кинорежиссером Никитой Михалковым.
"К сожалению, мы не так часто общаемся - имею в виду личные встречи, - но регулярно связываемся по телефону, чтобы обсудить работу нашей дипломатии и ту общественную, просветительскую деятельность, которой занимается Никита Михалков. Нас волнует одно и то же – проблемы справедливости как внутри страны, так и на международной арене", - рассказал Лавров в интервью программе, посвящённой 80-летию Михалкова.
По словам Лаврова, дипломаты подходят к этим проблемам с позиций внешнеполитического ведомства – обеспечить достойное отношение к стране на международной арене, максимально благоприятные условия для ее внутреннего развития, решения социально-экономических проблем, повышения благосостояния народа. А Михалков те же проблемы видит в качестве приоритетных и подходит к их решению своими методами и инструментами: искусство, публицистика.
"Часто мы просто обмениваемся мнениями о том, что он увидел в наших публичных действиях, и я – в его действиях как, прежде всего, автора программы "Бесогон ТВ", но и в плане его активизировавшейся деятельности на театральном поприще", - сказал Лавров.
Он добавил, что смотрит "Бесогон ТВ" и любит поделиться впечатлениями с автором.
"Смотрю с удовольствием. Каждый раз ему сообщаю о своих ощущениях, впечатлениях. Это правильная передача. Жанр, созданный Михалковым, весьма востребован. Он откровенный, с должной долей юмора, порой сарказма. Через эти ощущения, эмоции, да еще с театральным мастерством передаются сигналы обществу, которые воспринимаются", - отметил Лавров.
