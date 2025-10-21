https://ria.ru/20251021/krym-2049637057.html
В Крыму объявили авиационную опасность
В Крыму объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 21.10.2025
