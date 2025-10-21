Жителя Крыма оштрафовали за украинские песни в магазине, оскорбляющие армию

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Крымчанина Игоря Почигайло оштрафовали на 30 тысяч рублей за прослушивание в местном магазине украинских песен, направленных на дискредитацию российских войск, сообщается в картотеке дела на сайте Первомайского райсуда Крыма.

В материалах дела говорится, что в суде Почигайло вину признал в полном объеме, обстоятельства, изложенные в протоколе, не оспаривал, раскаялся в содеянном и попросил прощения за свое поведение. Какие именно песни публично слушал Почигайло, из материалов дела изъято, указывается только, что они были направлены на дискредитацию российских войск, а также объявленной частичной мобилизации граждан.