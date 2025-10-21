https://ria.ru/20251021/krym-2049561816.html
Жителя Крыма оштрафовали за украинские песни в магазине, оскорбляющие армию
Жителя Крыма оштрафовали за украинские песни в магазине, оскорбляющие армию - РИА Новости, 21.10.2025
Жителя Крыма оштрафовали за украинские песни в магазине, оскорбляющие армию
Крымчанина Игоря Почигайло оштрафовали на 30 тысяч рублей за прослушивание в местном магазине украинских песен, направленных на дискредитацию российских войск,... РИА Новости, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Крымчанина Игоря Почигайло оштрафовали на 30 тысяч рублей за прослушивание в местном магазине украинских песен, направленных на дискредитацию российских войск, сообщается в картотеке дела на сайте Первомайского райсуда Крыма.
"Почигайло И.П. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ
(публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в материалах дела.
По данным суда, гражданин России Почигайло в сентябре в селе Октябрьское
в магазине "Кормилец" публично слушал украинские песни, тем самым в публичной форме подрывал доверие к проведению специальной военной операции.
В материалах дела говорится, что в суде Почигайло вину признал в полном объеме, обстоятельства, изложенные в протоколе, не оспаривал, раскаялся в содеянном и попросил прощения за свое поведение. Какие именно песни публично слушал Почигайло, из материалов дела изъято, указывается только, что они были направлены на дискредитацию российских войск, а также объявленной частичной мобилизации граждан.