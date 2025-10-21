В Кремле оценили вероятность совместного рейса Путина и Трампа в Будапешт

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Кремле относятся к сообщениям о возможности прибытия президента РФ Владимира Путина в Будапешт на одном самолете с американским лидером Дональдом Трампом как к фантастической версии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.