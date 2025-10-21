Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили вероятность совместного рейса Путина и Трампа в Будапешт - РИА Новости, 21.10.2025
13:35 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/kreml-2049572459.html
В Кремле оценили вероятность совместного рейса Путина и Трампа в Будапешт
В Кремле оценили вероятность совместного рейса Путина и Трампа в Будапешт - РИА Новости, 21.10.2025
В Кремле оценили вероятность совместного рейса Путина и Трампа в Будапешт
В Кремле относятся к сообщениям о возможности прибытия президента РФ Владимира Путина в Будапешт на одном самолете с американским лидером Дональдом Трампом как... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T13:35:00+03:00
2025-10-21T13:35:00+03:00
в мире
россия
будапешт
венгрия
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
встреча путина и трампа в будапеште
россия
будапешт
венгрия
в мире, россия, будапешт, венгрия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, Россия, Будапешт, Венгрия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
В Кремле оценили вероятность совместного рейса Путина и Трампа в Будапешт

Песков назвал версию совместного рейса Путина и Трампа на саммит фантастической

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Кремле относятся к сообщениям о возможности прибытия президента РФ Владимира Путина в Будапешт на одном самолете с американским лидером Дональдом Трампом как к фантастической версии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Как к фантастической версии отношусь", - сказал Песков журналистам, комментируя версию о том, что Путин может прилететь в столицу Венгрии на встречу с Трампом на одном самолете с американским президентом.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Песков оценил возможность участия лидеров ЕС в саммите России и США
