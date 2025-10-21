Рейтинг@Mail.ru
Россия тщательно отслеживает замыслы учений НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 21.10.2025
12:39 21.10.2025
Россия тщательно отслеживает замыслы учений НАТО, заявил Песков
Россия тщательно отслеживает замыслы учений НАТО, заявил Песков
Российские военные внимательно отслеживают и тщательно анализируют сюжеты и замыслы учений НАТО, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:39:00+03:00
2025-10-21T12:39:00+03:00
безопасность
россия
северное море
дмитрий песков
нато
россия
северное море
безопасность, россия, северное море, дмитрий песков, нато
Безопасность, Россия, Северное море, Дмитрий Песков, НАТО
Россия тщательно отслеживает замыслы учений НАТО, заявил Песков

Песков: ВС России тщательно отслеживают ход и замыслы учений НАТО

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские военные внимательно отслеживают и тщательно анализируют сюжеты и замыслы учений НАТО, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Они (военные - ред.) внимательно отслеживают ход таких учений. Разумеется, тщательно анализируются и сюжеты, и замыслы таких учений", - сказал Песков журналистам.
Ранее издание Spiegel сообщило, что военно-воздушные силы НАТО проводят над Северным морем учения Ramstein Flag 2025, в ходе которых отрабатывается сценарий по отражению "российского нападения" на территорию союзников альянса и сдерживания противника.
В Кремле прокомментировали учения НАТО в Северном море
БезопасностьРоссияСеверное мореДмитрий ПесковНАТО
 
 
