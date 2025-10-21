https://ria.ru/20251021/kreml-2049559357.html
Россия тщательно отслеживает замыслы учений НАТО, заявил Песков
Российские военные внимательно отслеживают и тщательно анализируют сюжеты и замыслы учений НАТО, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2025
