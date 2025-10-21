Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 21.10.2025 (обновлено: 13:42 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/kreml-2049558836.html
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 21.10.2025
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о подготовке встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил, что... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:37:00+03:00
2025-10-21T13:42:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_cd21e0e332b752e4cb87abffec54489b.jpg
https://ria.ru/20251021/mid-2049533040.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_4311473343576069b83f2564d66f2ca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа

Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о подготовке встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил, что работа предстоит непростая.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор Путина с Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
"Нужна подготовка, серьезная подготовка", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
МИД не исключил попыток ЕС помешать встрече Путина и Трампа
Вчера, 10:25
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала