ЕК хочет предложить новый кредит Киеву под российские активы

БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Еврокомиссия готова в ближайшие недели внести предложение по выделению Киеву нового кредита под замороженные российские активы, ЕС с 2022 года уже предоставил Украине 178 миллиардов евро, сообщил в Европарламенте еврокомиссар Валдис Домбровскис.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.