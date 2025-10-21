ЕК хочет предложить новый кредит Киеву под российские активы

БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Еврокомиссия готова в ближайшие недели внести предложение по выделению Киеву нового кредита под замороженные российские активы, ЕС с 2022 года уже предоставил Украине 178 миллиардов евро, сообщил в Европарламенте еврокомиссар Валдис Домбровскис.
"Если европейские лидеры согласятся начать эту работу на своей встрече 23 и 24 октября, Еврокомиссия готова выступить с предложением в ближайшие недели", - сообщил он.
По словам еврокомиссара, инициатива ЕК "будет в полной мере соответствовать международному праву".
Домбровскис пояснил, что новый кредит, который в Брюсселе назвали "репарационный", будет финансироваться "за счет остатков наличности в иммобилизованных активах российского Центрабанка, хранящихся в ЕС".
По словам еврокомиссара, Евросоюз всего на настоящий момент уже выделил Украине с февраля 2022 года порядка 178 миллиардов евро военной и финансовой помощи, в том числе, 62,3 миллиарда евро составила военная поддержка.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
