ЕК хочет предложить новый кредит Киеву под российские активы
19:52 21.10.2025 (обновлено: 02:49 22.10.2025)
ЕК хочет предложить новый кредит Киеву под российские активы
экономика, россия, киев, украина, валдис домбровскис, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, g7, в мире
Экономика, Россия, Киев, Украина, Валдис Домбровскис, Сергей Лавров, Еврокомиссия, Евросоюз, G7, В мире
БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Еврокомиссия готова в ближайшие недели внести предложение по выделению Киеву нового кредита под замороженные российские активы, ЕС с 2022 года уже предоставил Украине 178 миллиардов евро, сообщил в Европарламенте еврокомиссар Валдис Домбровскис.
"Если европейские лидеры согласятся начать эту работу на своей встрече 23 и 24 октября, Еврокомиссия готова выступить с предложением в ближайшие недели", - сообщил он.
По словам еврокомиссара, инициатива ЕК "будет в полной мере соответствовать международному праву".
Домбровскис пояснил, что новый кредит, который в Брюсселе назвали "репарационный", будет финансироваться "за счет остатков наличности в иммобилизованных активах российского Центрабанка, хранящихся в ЕС".
По словам еврокомиссара, Евросоюз всего на настоящий момент уже выделил Украине с февраля 2022 года порядка 178 миллиардов евро военной и финансовой помощи, в том числе, 62,3 миллиарда евро составила военная поддержка.
В рамках согласованного G7 кредита под доходы от российских активов Киев получил более 25 миллиардов евро из обещанных ранее 45 миллиардов, уточнил член Еврокомиссии.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
