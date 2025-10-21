https://ria.ru/20251021/krasnojarsk-2049518565.html
В Красноярске двух сотрудников авиакомпании арестовали за взятку
В Красноярске двух сотрудников авиакомпании арестовали за взятку - РИА Новости, 21.10.2025
В Красноярске двух сотрудников авиакомпании арестовали за взятку
Два сотрудника авиакомпании арестованы в Красноярске за взятку в 500 тысяч рублей за умышленное превышение объема груза и числа пассажиров при выполнении рейса, РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T08:12:00+03:00
2025-10-21T08:12:00+03:00
2025-10-21T08:12:00+03:00
происшествия
россия
красноярск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
красавиа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
https://ria.ru/20251021/zheleznogorsk-2049517951.html
https://ria.ru/20251021/fsin-2049516572.html
россия
красноярск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), красавиа
Происшествия, Россия, Красноярск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), КрасАвиа
В Красноярске двух сотрудников авиакомпании арестовали за взятку
В Красноярске двух сотрудников авиакомпании арестовали за взятку в 500 тыс руб
КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Два сотрудника авиакомпании арестованы в Красноярске за взятку в 500 тысяч рублей за умышленное превышение объема груза и числа пассажиров при выполнении рейса, что позволило коммерческой фирме сэкономить около 2,8 миллионов рублей, сообщает региональный главк СК РФ.
"Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России
по Красноярскому краю
и Республике Хакасия
возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников региональной авиакомпании и представителя коммерческой компании. В зависимости от роли и участия каждого они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" частью 5 статьей 290 УК РФ "получение должностным лицом взятки в виде денег, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", пунктом "б" частью 4 статьей 291 УК РФ "дача взятки должностному лицу в крупном размере", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в августе-сентябре 2024 года два сотрудника авиакомпании, действуя сообща, превышали тоннаж груза и количество пассажиров при выполнении рейса. Это позволило коммерческой компании избежать дополнительных затрат на сумму 2,8 миллионов рублей. За это фигуранты дела получили взятку в размере 500 тысяч рублей от представителя коммерческой компании. Также ведомство уточняет, что действия сотрудников авиакомпании, предоставивших недостоверную информацию о количестве груза и пассажиров, привели к перегрузке воздушного судна.
"Все фигуранты задержаны. Сотрудникам авиакомпании судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, представителю коммерческой компании - домашний арест", - уточняют в региональном главке СК.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о сотрудниках авиакомпании "КрасАвиа
".