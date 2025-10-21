В Красноярске двух сотрудников авиакомпании арестовали за взятку

КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Два сотрудника авиакомпании арестованы в Красноярске за взятку в 500 тысяч рублей за умышленное превышение объема груза и числа пассажиров при выполнении рейса, что позволило коммерческой фирме сэкономить около 2,8 миллионов рублей, сообщает региональный главк СК РФ.

По данным следствия, в августе-сентябре 2024 года два сотрудника авиакомпании, действуя сообща, превышали тоннаж груза и количество пассажиров при выполнении рейса. Это позволило коммерческой компании избежать дополнительных затрат на сумму 2,8 миллионов рублей. За это фигуранты дела получили взятку в размере 500 тысяч рублей от представителя коммерческой компании. Также ведомство уточняет, что действия сотрудников авиакомпании, предоставивших недостоверную информацию о количестве груза и пассажиров, привели к перегрузке воздушного судна.