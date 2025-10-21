Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске двух сотрудников авиакомпании арестовали за взятку - РИА Новости, 21.10.2025
08:12 21.10.2025
В Красноярске двух сотрудников авиакомпании арестовали за взятку
В Красноярске двух сотрудников авиакомпании арестовали за взятку
Два сотрудника авиакомпании арестованы в Красноярске за взятку в 500 тысяч рублей за умышленное превышение объема груза и числа пассажиров при выполнении рейса
2025-10-21T08:12:00+03:00
2025-10-21T08:12:00+03:00
В Красноярске двух сотрудников авиакомпании арестовали за взятку

КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Два сотрудника авиакомпании арестованы в Красноярске за взятку в 500 тысяч рублей за умышленное превышение объема груза и числа пассажиров при выполнении рейса, что позволило коммерческой фирме сэкономить около 2,8 миллионов рублей, сообщает региональный главк СК РФ.
"Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников региональной авиакомпании и представителя коммерческой компании. В зависимости от роли и участия каждого они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" частью 5 статьей 290 УК РФ "получение должностным лицом взятки в виде денег, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", пунктом "б" частью 4 статьей 291 УК РФ "дача взятки должностному лицу в крупном размере", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Заммэра Железногорска отправили под домашний арест
Вчера, 08:00
По данным следствия, в августе-сентябре 2024 года два сотрудника авиакомпании, действуя сообща, превышали тоннаж груза и количество пассажиров при выполнении рейса. Это позволило коммерческой компании избежать дополнительных затрат на сумму 2,8 миллионов рублей. За это фигуранты дела получили взятку в размере 500 тысяч рублей от представителя коммерческой компании. Также ведомство уточняет, что действия сотрудников авиакомпании, предоставивших недостоверную информацию о количестве груза и пассажиров, привели к перегрузке воздушного судна.
"Все фигуранты задержаны. Сотрудникам авиакомпании судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, представителю коммерческой компании - домашний арест", - уточняют в региональном главке СК.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о сотрудниках авиакомпании "КрасАвиа".
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Главарь банды националистов потребовал от ФСИН 88 тысяч рублей
Вчера, 07:44
 
