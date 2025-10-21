Рейтинг@Mail.ru
В планетарии рассказали, когда можно наблюдать метеорный поток Ориониды - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
00:56 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/kosmos-2049492026.html
В планетарии рассказали, когда можно наблюдать метеорный поток Ориониды
В планетарии рассказали, когда можно наблюдать метеорный поток Ориониды - РИА Новости, 21.10.2025
В планетарии рассказали, когда можно наблюдать метеорный поток Ориониды
Метеорный поток Ориониды, который достигнет пика во вторник, будет хорошо виден при ясной погоде, так как Луна находится в фазе новолуния, сообщает Московский... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T00:56:00+03:00
2025-10-21T00:56:00+03:00
наука
земля
луна
московский планетарий
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15360/41/153604128_0:150:800:600_1920x0_80_0_0_40bda7995f8ba3c25969817fc1e930bd.jpg
https://ria.ru/20241213/astronom-1989148619.html
https://ria.ru/20250714/kosmos-2028934511.html
земля
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15360/41/153604128_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_05b6e3b163e66d0c263ab9d321a22bef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, луна, московский планетарий, наука
Наука, Земля, Луна, Московский планетарий, Наука
В планетарии рассказали, когда можно наблюдать метеорный поток Ориониды

Метеоры Ориониды будут хорошо видны на фоне новолуния во вторник

© www.astronet.ruМетеорный поток Ориониды
Метеорный поток Ориониды - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© www.astronet.ru
Метеорный поток Ориониды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Метеорный поток Ориониды, который достигнет пика во вторник, будет хорошо виден при ясной погоде, так как Луна находится в фазе новолуния, сообщает Московский планетарий.
"Условия наблюдения Орионид в 2025 году благоприятные. В 2025 году пик активности Орионид приходится как раз на ночь новолуния, которое произойдет 21 октября 2025 года. Луна не помешает наблюдению метеоров", - говорится в сообщении.
Метеоритный поток Геминиды - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Астроном рассказал, как образуется метеорный поток Геминиды
13 декабря 2024, 20:44
Отмечается, что в 2025 году в день пика ожидается примерно15 метеоров в час. Наивысшей интенсивности Ориониды достигнут примерно в 15.00 мск. При этом удобнее всего их наблюдать будет до рассвета 21 октября и вечером 21 октября после 21.00 мск. Поток будет хорошо виден в обоих полушариях, отметили астрономы.
Ориониды образуются, когда Земля входит в пылевой шлейф, оставленный кометой Галлея. Своё название они получили от созвездия Орион, где находится радиант потока, то есть такая точка на небе, из которой, как кажется наблюдателю с Земли, вылетают метеоры.
"Частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км/сек и сгорают, оставляя светящийся след. Метеоры Орионид достаточно быстрые, обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры с яркостью около +2,5 m звездной величины", - рассказали в планетарии.
Наблюдение этого потока возможно при ясной погоде с полуночи и до рассвета над юго-восточным горизонтом, уточнили астрономы.
Пара сверхмассивных черных дыр - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Ученые зафиксировали самое крупное слияние черных дыр в космосе
14 июля, 07:31
 
НаукаЗемляЛунаМосковский планетарийНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала