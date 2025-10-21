В планетарии рассказали, когда можно наблюдать метеорный поток Ориониды

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Метеорный поток Ориониды, который достигнет пика во вторник, будет хорошо виден при ясной погоде, так как Луна находится в фазе новолуния, сообщает Московский планетарий.

"Условия наблюдения Орионид в 2025 году благоприятные. В 2025 году пик активности Орионид приходится как раз на ночь новолуния, которое произойдет 21 октября 2025 года. Луна не помешает наблюдению метеоров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2025 году в день пика ожидается примерно15 метеоров в час. Наивысшей интенсивности Ориониды достигнут примерно в 15.00 мск. При этом удобнее всего их наблюдать будет до рассвета 21 октября и вечером 21 октября после 21.00 мск. Поток будет хорошо виден в обоих полушариях, отметили астрономы.

Ориониды образуются, когда Земля входит в пылевой шлейф, оставленный кометой Галлея. Своё название они получили от созвездия Орион, где находится радиант потока, то есть такая точка на небе, из которой, как кажется наблюдателю с Земли, вылетают метеоры.

"Частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км/сек и сгорают, оставляя светящийся след. Метеоры Орионид достаточно быстрые, обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры с яркостью около +2,5 m звездной величины", - рассказали в планетарии.