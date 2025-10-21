Рейтинг@Mail.ru
В Сочи таможенники обнаружили контрабанду сигарет в плюшевом медведе
17:30 21.10.2025
В Сочи таможенники обнаружили контрабанду сигарет в плюшевом медведе
В Сочи таможенники обнаружили контрабанду сигарет в плюшевом медведе - РИА Новости, 21.10.2025
В Сочи таможенники обнаружили контрабанду сигарет в плюшевом медведе
Сочинские таможенники пресекли ввоз табачных изделий без акцизных марок из Абхазии в Россию, водитель "УАЗ Хантер" спрятал 150 пачек сигарет в большом плюшевом... РИА Новости, 21.10.2025
В Сочи таможенники обнаружили контрабанду сигарет в плюшевом медведе

В Сочи таможенники обнаружили 150 пачек контрабандных сигарет в плюшевом медведе

© Фото : ФТС РоссииПлюшевый медведь, в котором перевозили контрабандные сигареты
Плюшевый медведь, в котором перевозили контрабандные сигареты - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : ФТС России
Плюшевый медведь, в котором перевозили контрабандные сигареты
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Сочинские таможенники пресекли ввоз табачных изделий без акцизных марок из Абхазии в Россию, водитель "УАЗ Хантер" спрятал 150 пачек сигарет в большом плюшевом медведе, еще 100 - в укромных местах автомобиля, сообщили в ФТС России.
"Контрабанда была выявлена в ходе таможенного контроля "УАЗ Хантер", прибывшего из Абхазии. В ходе сканирования авто с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса был выявлен сокрытый от контроля товар: 150 пачек сигарет находилось в мягкой игрушке, еще 100 пачек - спрятано под водительским сиденьем, в бардачке и в кармане чехла переднего пассажирского кресла. На табачных изделиях отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что большой белый плюшевый медведь привлек внимание таможенников. Водитель признался, что намеренно спрятал пачки с сигаретами, поскольку знал об ограничениях на ввоз табачной продукции, действующих на территории России.
Сообщается, что сигареты и транспортное средство изъяли у водителя. Таможенники завели административное производство по части 2 статьи 16.1 (сокрытие товаров от таможенного контроля) и статьи 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию) КоАП России.
