В медцентре "Коммунарка" сработала пожарная сигнализация

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в одном из корпусов Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка", признаки возгорания и задымления не зафиксированы, эвакуации пациентов не потребовалось, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Информируем, что в одном из корпусов ММКЦ "Коммунарка" сработала пожарная сигнализация, и на место прибыли оперативные службы. В нескольких помещениях из вентканалов начал ощущаться запах гари, при этом признаков возгорания и задымлений зафиксировано не было", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для выяснения обстоятельств на месте работают оперативные службы. Эвакуация пациентов не потребовалась. Больница продолжает свою работу.
