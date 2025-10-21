Рейтинг@Mail.ru
В медцентре "Коммунарка" сработала пожарная сигнализация - РИА Новости, 21.10.2025
17:24 21.10.2025
В медцентре "Коммунарка" сработала пожарная сигнализация
В медцентре "Коммунарка" сработала пожарная сигнализация
происшествия, коммунарка (москва), москва
Происшествия, Коммунарка (Москва), Москва
Машина скорой медицинской помощи возле медцентра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в одном из корпусов Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка", признаки возгорания и задымления не зафиксированы, эвакуации пациентов не потребовалось, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
«
"Информируем, что в одном из корпусов ММКЦ "Коммунарка" сработала пожарная сигнализация, и на место прибыли оперативные службы. В нескольких помещениях из вентканалов начал ощущаться запах гари, при этом признаков возгорания и задымлений зафиксировано не было", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для выяснения обстоятельств на месте работают оперативные службы. Эвакуация пациентов не потребовалась. Больница продолжает свою работу.
