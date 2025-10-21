Бывший глава ФБР Коми призвал прекратить дело против него

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бывший директор ФБР Джеймс Коми призвал суд прекратить разбирательства в отношении него, объяснив их мстительным преследованием со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на судебные документы.
Ранее Коми заявил о своей невиновности на слушаниях в федеральном суде Александрии (штат Вирджиния), где ему были официально предъявлены обвинения в даче ложных показаний конгрессу и воспрепятствовании расследованию дела о "российском вмешательстве".
"Бывший директор ФБР Джеймс Коми в понедельник обратился к федеральному судье с просьбой прекратить уголовное дело против него, назвав его мстительным преследованием и прямым продолжением давней личной неприязни президента Дональда Трампа", - пишет издание.
По словам его защиты, Трамп лично инициировал дело на основании "явно сфабрикованных" обвинений.
Коми, возглавлявший ФБР в 2013-2017 годах, был уволен Трампом в начале его первого президентского срока. Изначально Белый дом ссылался на "ошибки" Коми при расследовании дела об электронной почте Хиллари Клинтон, однако позднее Трамп признал, что отставка была связана с "российским расследованием".
После предъявления обвинений Коми заявил, что считает себя невиновным и готов предстать перед судом. По его словам, его "сердце разбито из-за состояния министерства юстиции", однако он выразил "высокую уверенность" в американской судебной системе. Коми отметил, что его семья "знала, что противостояние Дональду Трампу имеет свою цену", но, несмотря на это, они "не намерены жить на коленях".
Трамп, в свою очередь, назвал Коми "одним из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась Америка", и приветствовал решение минюста о возбуждении дела.
