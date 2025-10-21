Рейтинг@Mail.ru
Бывший глава ФБР Коми призвал прекратить дело против него - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/komi-2049515290.html
Бывший глава ФБР Коми призвал прекратить дело против него
Бывший глава ФБР Коми призвал прекратить дело против него - РИА Новости, 21.10.2025
Бывший глава ФБР Коми призвал прекратить дело против него
Бывший директор ФБР Джеймс Коми призвал суд прекратить разбирательства в отношении него, объяснив их мстительным преследованием со стороны президента США... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T07:21:00+03:00
2025-10-21T07:21:00+03:00
в мире
сша
александрия
джеймс коми
дональд трамп
хиллари клинтон
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148091/45/1480914563_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_6840b6caea020b09f58b5e96feda9289.jpg
https://ria.ru/20250926/komi-2044471086.html
https://ria.ru/20251008/ssha-2047107824.html
сша
александрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148091/45/1480914563_174:0:4650:3357_1920x0_80_0_0_8d8247699f486b48166e856bf9c5b565.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, александрия, джеймс коми, дональд трамп, хиллари клинтон, фбр
В мире, США, Александрия, Джеймс Коми, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, ФБР
Бывший глава ФБР Коми призвал прекратить дело против него

Экс-глава ФБР Коми призвал суд прекратить мстительное дело против него

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileДжеймс Коми
Джеймс Коми - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Джеймс Коми. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бывший директор ФБР Джеймс Коми призвал суд прекратить разбирательства в отношении него, объяснив их мстительным преследованием со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на судебные документы.
Ранее Коми заявил о своей невиновности на слушаниях в федеральном суде Александрии (штат Вирджиния), где ему были официально предъявлены обвинения в даче ложных показаний конгрессу и воспрепятствовании расследованию дела о "российском вмешательстве".
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Экс-главе ФБР Коми грозит до пяти лет тюрьмы
26 сентября, 04:29
"Бывший директор ФБР Джеймс Коми в понедельник обратился к федеральному судье с просьбой прекратить уголовное дело против него, назвав его мстительным преследованием и прямым продолжением давней личной неприязни президента Дональда Трампа", - пишет издание.
По словам его защиты, Трамп лично инициировал дело на основании "явно сфабрикованных" обвинений.
Коми, возглавлявший ФБР в 2013-2017 годах, был уволен Трампом в начале его первого президентского срока. Изначально Белый дом ссылался на "ошибки" Коми при расследовании дела об электронной почте Хиллари Клинтон, однако позднее Трамп признал, что отставка была связана с "российским расследованием".
После предъявления обвинений Коми заявил, что считает себя невиновным и готов предстать перед судом. По его словам, его "сердце разбито из-за состояния министерства юстиции", однако он выразил "высокую уверенность" в американской судебной системе. Коми отметил, что его семья "знала, что противостояние Дональду Трампу имеет свою цену", но, несмотря на это, они "не намерены жить на коленях".
Трамп, в свою очередь, назвал Коми "одним из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась Америка", и приветствовал решение минюста о возбуждении дела.
Директор ФБР США Джеймс Коми. Июль 2016 года - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Бывший глава ФБР Коми не признал вину по делу о лжесвидетельстве
8 октября, 17:33
 
В миреСШААлександрияДжеймс КомиДональд ТрампХиллари КлинтонФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала