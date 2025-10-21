ЧВК пытаются не дать Колумбии ратифицировать конвенцию против наемников

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости, Олег Краев. Правоконсервативные фракции колумбийского конгресса, лоббирующие интересы частных военных компаний, пытаются помешать присоединению страны к конвенции о запрете наемничества 1989 года, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Колумбии Константин Дорохин.

"В оппозиции этому законопроекту находятся некоторые правоконсервативные фракции, представляющие интересы различных ЧВК, напрямую заинтересованных в сохранении доступа к бесконтрольному найму имеющих опыт военной службы колумбийцев для выполнения грязной работы в вооруженных конфликтах по всему миру", - сказал собеседник агентства.