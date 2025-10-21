ЧВК пытаются не дать Колумбии ратифицировать конвенцию против наемников

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости, Олег Краев. Правоконсервативные фракции колумбийского конгресса, лоббирующие интересы частных военных компаний, пытаются помешать присоединению страны к конвенции о запрете наемничества 1989 года, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Колумбии Константин Дорохин.
Президент Колумбии Густаво Петро 7 августа сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении соответствующего законопроекта в срочном порядке после появления сообщений, что вооруженные силы Судана сбили самолет с колумбийскими наемниками на борту.
"В оппозиции этому законопроекту находятся некоторые правоконсервативные фракции, представляющие интересы различных ЧВК, напрямую заинтересованных в сохранении доступа к бесконтрольному найму имеющих опыт военной службы колумбийцев для выполнения грязной работы в вооруженных конфликтах по всему миру", - сказал собеседник агентства.
В июле посол РФ в Колумбии Николай Тавдумадзе объявил РИА Новости, что рассмотрение колумбийским конгрессом вопроса о присоединении страны к конвенции близится к завершению. Ранее Петро назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X в ответ на заявление Тавдумадзе РИА Новости о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
В начале октября преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции Марио Уруэнья Санчес рассказал РИА Новости, что решение вопроса о присоединении страны к конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года затягивается, несмотря на ходатайство Петро о его ускоренном рассмотрении.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.