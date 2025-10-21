В Таиланде объявили борьбу с колл-центрами вопросом национальной повестки

БАНГКОК, 21 окт - РИА Новости. Правительство Таиланда на еженедельном заседании во вторник официально объявило борьбу с мошенническими колл-центрами вопросом национальной повестки, заявил журналистам после заседания премьер-министр и министр внутренних дел Анутхин Чанвиракун.

Брифинг премьер-министра транслировал в прямом эфире таиландский сетевой телеканал The Reporters.

"Кабинет рассмотрел вопрос о борьбе с интернет-мошенничеством и мошенническими колл-центрами и принял решение объявить борьбу с этими преступлениями вопросом национальной повестки", - сказал премьер, добавив, что это решение станет основой консолидации и координации усилий всех государственных органов и общественности в пресечении деятельности преступников.

Он также сообщил журналистам, что более подробное заявление о принятом решении будет сделано позже в течение дня.

Чанвиракун подчеркнул важность международного сотрудничества в пресечении деятельности международной преступности, приоритетом которого сейчас является борьба с интернет-мошенничеством, и добавил, что многие страны-партнеры Таиланда готовы к сотрудничеству в этой сфере.