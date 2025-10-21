Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде объявили борьбу с колл-центрами вопросом национальной повестки - РИА Новости, 21.10.2025
10:34 21.10.2025
В Таиланде объявили борьбу с колл-центрами вопросом национальной повестки
2025-10-21T10:34:00+03:00
2025-10-21T10:34:00+03:00
в мире
таиланд
таиланд
в мире, таиланд
В мире, Таиланд
В Таиланде объявили борьбу с колл-центрами вопросом национальной повестки

БАНГКОК, 21 окт - РИА Новости. Правительство Таиланда на еженедельном заседании во вторник официально объявило борьбу с мошенническими колл-центрами вопросом национальной повестки, заявил журналистам после заседания премьер-министр и министр внутренних дел Анутхин Чанвиракун.
Брифинг премьер-министра транслировал в прямом эфире таиландский сетевой телеканал The Reporters.
12 октября, 04:17
Консул в Таиланде рассказал, как россиян заманивают в рабство в Мьянме
12 октября, 04:17
"Кабинет рассмотрел вопрос о борьбе с интернет-мошенничеством и мошенническими колл-центрами и принял решение объявить борьбу с этими преступлениями вопросом национальной повестки", - сказал премьер, добавив, что это решение станет основой консолидации и координации усилий всех государственных органов и общественности в пресечении деятельности преступников.
Он также сообщил журналистам, что более подробное заявление о принятом решении будет сделано позже в течение дня.
Чанвиракун подчеркнул важность международного сотрудничества в пресечении деятельности международной преступности, приоритетом которого сейчас является борьба с интернет-мошенничеством, и добавил, что многие страны-партнеры Таиланда готовы к сотрудничеству в этой сфере.
"Например, сегодня у меня состоялась встреча с послом США, который мне сообщил, что после саммита АТЭС, который пройдет в начале ноября (в Южной Корее - ред.) Вашингтон готов направить в Таиланд специалистов по борьбе с онлайн-мошенничеством", - добавил глава правительства Таиланда.
13 октября, 05:49
Посольство России в Таиланде освободило четырех россиян из рабства в Мьянме
13 октября, 05:49
 
В мире Таиланд
 
 
