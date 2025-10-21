https://ria.ru/20251021/koll-tsentry-2049530983.html
В Таиланде объявили борьбу с колл-центрами вопросом национальной повестки
В Таиланде объявили борьбу с колл-центрами вопросом национальной повестки - РИА Новости, 21.10.2025
В Таиланде объявили борьбу с колл-центрами вопросом национальной повестки
Правительство Таиланда на еженедельном заседании во вторник официально объявило борьбу с мошенническими колл-центрами вопросом национальной повестки, заявил... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T10:34:00+03:00
2025-10-21T10:34:00+03:00
2025-10-21T10:34:00+03:00
в мире
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916440757_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35ef2ab68b8df7e4ce7f76e9be21ded0.jpg
https://ria.ru/20251012/mjanma-2047754815.html
https://ria.ru/20251013/myanma-2047875536.html
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916440757_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_296b1d9fedc46a49a5a132c4ef5f183a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд
В Таиланде объявили борьбу с колл-центрами вопросом национальной повестки
Чанвиракун: борьба с колл-центрами объявлена вопросом национальной повестки
БАНГКОК, 21 окт - РИА Новости. Правительство Таиланда на еженедельном заседании во вторник официально объявило борьбу с мошенническими колл-центрами вопросом национальной повестки, заявил журналистам после заседания премьер-министр и министр внутренних дел Анутхин Чанвиракун.
Брифинг премьер-министра транслировал в прямом эфире таиландский сетевой телеканал The Reporters.
"Кабинет рассмотрел вопрос о борьбе с интернет-мошенничеством и мошенническими колл-центрами и принял решение объявить борьбу с этими преступлениями вопросом национальной повестки", - сказал премьер, добавив, что это решение станет основой консолидации и координации усилий всех государственных органов и общественности в пресечении деятельности преступников.
Он также сообщил журналистам, что более подробное заявление о принятом решении будет сделано позже в течение дня.
Чанвиракун подчеркнул важность международного сотрудничества в пресечении деятельности международной преступности, приоритетом которого сейчас является борьба с интернет-мошенничеством, и добавил, что многие страны-партнеры Таиланда
готовы к сотрудничеству в этой сфере.
"Например, сегодня у меня состоялась встреча с послом США
, который мне сообщил, что после саммита АТЭС, который пройдет в начале ноября (в Южной Корее
- ред.) Вашингтон
готов направить в Таиланд специалистов по борьбе с онлайн-мошенничеством", - добавил глава правительства Таиланда.