МИД Китая ответил на угрозы США прекратить поставки запчастей для самолетов

ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Торговая война не отвечает интересам ни одной из сторон, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа остановить поставки запчастей для самолетов в Китай.

"Позиция Китая по китайско-американским торгово-экономическим вопросам последовательна и ясна. Торговая и тарифная война не отвечает интересам ни одной из сторон", - сказал дипломат.

Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китайской Народной Республики сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли.