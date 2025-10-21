Рейтинг@Mail.ru
21.10.2025

МИД Китая ответил на угрозы США прекратить поставки запчастей для самолетов
11:55 21.10.2025
МИД Китая ответил на угрозы США прекратить поставки запчастей для самолетов
Торговая война не отвечает интересам ни одной из сторон, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы... РИА Новости, 21.10.2025
МИД Китая ответил на угрозы США прекратить поставки запчастей для самолетов

Представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о невыгодности торговой войны с США

© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Торговая война не отвечает интересам ни одной из сторон, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа остановить поставки запчастей для самолетов в Китай.
Ранее Трамп заявил, что США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай на фоне торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином.
"Позиция Китая по китайско-американским торгово-экономическим вопросам последовательна и ясна. Торговая и тарифная война не отвечает интересам ни одной из сторон", - сказал дипломат.
Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китайской Народной Республики сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Трамп заявил, что может посетить Китай в следующем году
20 октября, 19:24
 
