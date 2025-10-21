https://ria.ru/20251021/kitay-2049545670.html
МИД Китая ответил на угрозы США прекратить поставки запчастей для самолетов
МИД Китая ответил на угрозы США прекратить поставки запчастей для самолетов - РИА Новости, 21.10.2025
МИД Китая ответил на угрозы США прекратить поставки запчастей для самолетов
Торговая война не отвечает интересам ни одной из сторон, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T11:55:00+03:00
2025-10-21T11:55:00+03:00
2025-10-21T11:55:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/21/1528872144_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2dc065ca585dcad6d55b92aa22b5aa9f.jpg
https://ria.ru/20251020/tramp-2049465030.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/21/1528872144_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_6bd295a5363c649d6205a627e63562a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, дональд трамп
В мире, Китай, США, Дональд Трамп
МИД Китая ответил на угрозы США прекратить поставки запчастей для самолетов
Представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о невыгодности торговой войны с США
ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Торговая война не отвечает интересам ни одной из сторон, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа остановить поставки запчастей для самолетов в Китай.
Ранее Трамп
заявил, что США
могут прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай
на фоне торгового конфликта между Вашингтоном
и Пекином
.
"Позиция Китая по китайско-американским торгово-экономическим вопросам последовательна и ясна. Торговая и тарифная война не отвечает интересам ни одной из сторон", - сказал дипломат.
Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китайской Народной Республики сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли.