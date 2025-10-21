https://ria.ru/20251021/kitay-2049490585.html
Посольство Китая в США ответило на слова Трампа о честной сделке
Посольство Китая в США ответило на слова Трампа о честной сделке - РИА Новости, 21.10.2025
Посольство Китая в США ответило на слова Трампа о честной сделке
Посольство КНР в Вашингтоне, комментируя слова президента США Дональда Трампа об ожидании честной сделки с Китаем, заявило РИА Новости, что пошлины и торговые... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T00:39:00+03:00
2025-10-21T00:39:00+03:00
2025-10-21T00:39:00+03:00
в мире
китай
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151691/70/1516917015_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_93b129ab23d85f9901d24add8b99fc2d.jpg
https://ria.ru/20251017/kitaj-2048895318.html
китай
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151691/70/1516917015_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_2c8eb80f6f2ad82fe590e5b232793f47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, вашингтон (штат), сша, дональд трамп
В мире, Китай, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп
Посольство Китая в США ответило на слова Трампа о честной сделке
Посольство Китая в США заявило, что пошлины и торговые войны вредят сторонам