Рейтинг@Mail.ru
Посольство Китая в США ответило на слова Трампа о честной сделке - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:39 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/kitay-2049490585.html
Посольство Китая в США ответило на слова Трампа о честной сделке
Посольство Китая в США ответило на слова Трампа о честной сделке - РИА Новости, 21.10.2025
Посольство Китая в США ответило на слова Трампа о честной сделке
Посольство КНР в Вашингтоне, комментируя слова президента США Дональда Трампа об ожидании честной сделки с Китаем, заявило РИА Новости, что пошлины и торговые... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T00:39:00+03:00
2025-10-21T00:39:00+03:00
в мире
китай
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151691/70/1516917015_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_93b129ab23d85f9901d24add8b99fc2d.jpg
https://ria.ru/20251017/kitaj-2048895318.html
китай
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151691/70/1516917015_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_2c8eb80f6f2ad82fe590e5b232793f47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, вашингтон (штат), сша, дональд трамп
В мире, Китай, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп
Посольство Китая в США ответило на слова Трампа о честной сделке

Посольство Китая в США заявило, что пошлины и торговые войны вредят сторонам

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Посольство КНР в Вашингтоне, комментируя слова президента США Дональда Трампа об ожидании честной сделки с Китаем, заявило РИА Новости, что пошлины и торговые войны не идут на пользу сторонам.
"Позиция Китая о торговых вопросах с США ясна и последовательна. Пошлины и торговые войны не служат интересам какой-либо стороны", - сообщил пресс-секретарь диппредставительства Лю Пэнъюй.
Он подчеркнул, что Пекин и Вашингтон должны работать над соответствующими вопросами путем консультаций и на основе "равноправия, уважения и взаимной выгоды".
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Китай призвал США выполнять нормы ВТО
17 октября, 15:34
 
В миреКитайВашингтон (штат)СШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала