Посольство Китая в США ответило на слова Трампа о честной сделке

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Посольство КНР в Вашингтоне, комментируя слова президента США Дональда Трампа об ожидании честной сделки с Китаем, заявило РИА Новости, что пошлины и торговые войны не идут на пользу сторонам.