В Киеве и Киевской области вновь объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее после полуночи тревога уже объявлялась в Киеве и Киевской области.
Согласно данным ресурса, тревогу в столице снова объявили в 3.55 мск. Кроме того, сигнал тревоги продолжается в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
