В Херсоне прогремели взрывы

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взрывы в третий раз за день прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное".

"В Херсоне в третий раз за день раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".