ВС России ведут бои за микрорайон Херсона "Корабел" - РИА Новости, 21.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 21.10.2025 (обновлено: 05:33 21.10.2025)
ВС России ведут бои за микрорайон Херсона "Корабел"
ВС России ведут бои за микрорайон Херсона "Корабел"
ВС России ведут бои за микрорайон Херсона "Корабел"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСитуация в зоне СВО
Ситуация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Ситуация в зоне СВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября — РИА Новости. Российские войска ведут бои за освобождение микрорайона Херсона "Корабел" на Карантинном острове, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Остров — зона боевого контроля группировки войск "Днепр", хотя боевики противника продолжают прятаться по жилым и производственным помещениям на его территории. Однако наши военные плотно держат ситуацию под наблюдением, наносят удары по выявленным целям и уничтожают их", — сказал он.
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Окончательный крах". На Западе поразились случившемуся в Донбассе
По словам собеседника агентства, Карантинный остров в самом общем смысле — это инструмент тактического давления.
"Главное — держать противника в напряжении и лишать его уверенности на ЛБС и в тылу. Психологический эффект таких операций уже работает", — отметил Сальдо.
Он добавил, что военное командование решает, какую роль отвести острову в освобождении Херсона, исходя из обстановки.

Херсонская область находится в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию области. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска.

Ранее Сальдо сообщал о завершении, объявленной Киевом в начале августа эвакуации гражданских из микрорайона "Корабел". По его словам, ВСУ превратили остров в низовьях Днепра в военную базу. Тем не менее, подчеркивал губернатор, микрорайон удалось взять под огневой контроль.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
