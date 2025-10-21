ВС России ведут бои за микрорайон Херсона "Корабел"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября — РИА Новости. Российские войска ведут бои за освобождение микрорайона Херсона "Корабел" на Карантинном острове, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Остров — зона боевого контроля группировки войск "Днепр", хотя боевики противника продолжают прятаться по жилым и производственным помещениям на его территории. Однако наши военные плотно держат ситуацию под наблюдением, наносят удары по выявленным целям и уничтожают их", — сказал он.
По словам собеседника агентства, Карантинный остров в самом общем смысле — это инструмент тактического давления.
«
"Главное — держать противника в напряжении и лишать его уверенности на ЛБС и в тылу. Психологический эффект таких операций уже работает", — отметил Сальдо.
Он добавил, что военное командование решает, какую роль отвести острову в освобождении Херсона, исходя из обстановки.
Херсонская область находится в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию области. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска.
