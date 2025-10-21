https://ria.ru/20251021/kazan-2049545978.html
В Казани мужчина избил девушку в подъезде
В Казани мужчина избил девушку в подъезде - РИА Новости, 21.10.2025
В Казани мужчина избил девушку в подъезде
Казанские полицейские выясняют обстоятельства нападения на девушку и ее похищения, сообщило МВД по Татарстану. РИА Новости, 21.10.2025
происшествия
казань
советский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Момент нападения на девушку в одном из ЖК Казани
Осторожно, жесткие кадры! В одном из ЖК Казани мужчина напал на девушку, избил ее, а после похитил, в полиции сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего.
В Казани мужчина избил девушку в подъезде
В Казани мужчина избил девушку в подъезде и похитил ее