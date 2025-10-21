Рейтинг@Mail.ru
В Казани мужчина избил девушку в подъезде - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 21.10.2025 (обновлено: 12:51 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/kazan-2049545978.html
В Казани мужчина избил девушку в подъезде
В Казани мужчина избил девушку в подъезде - РИА Новости, 21.10.2025
В Казани мужчина избил девушку в подъезде
Казанские полицейские выясняют обстоятельства нападения на девушку и ее похищения, сообщило МВД по Татарстану. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T11:34:00+03:00
2025-10-21T12:51:00+03:00
происшествия
казань
советский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049546786_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5d88b0808af6540c8a3bc1e0bf408e2.jpg
https://ria.ru/20250511/ingushetija-2016273807.html
казань
советский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент нападения на девушку в одном из ЖК Казани
Осторожно, жесткие кадры! В одном из ЖК Казани мужчина напал на девушку, избил ее, а после похитил, в полиции сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего.
2025-10-21T11:34
true
PT2M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049546786_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bc44d8a2914cf05a6d5177fbb8aee017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань, советский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Казань, Советский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Казани мужчина избил девушку в подъезде

В Казани мужчина избил девушку в подъезде и похитил ее

Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 21 окт — РИА Новости. Казанские полицейские выясняют обстоятельства нападения на девушку и ее похищения, сообщило МВД по Татарстану.
"В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, находясь во дворе одного из ЖК Советского района, бежит за девушкой, заводит ее в подъезд и наносит удары. После этого злоумышленник уводит ее со двора в неизвестном направлении", — говорится в релизе.
Отдел полиции "Танкодром" проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Ингушетии выяснят обстоятельства похищения мужчины
11 мая, 01:03
 
ПроисшествияКазаньСоветский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала