ААЦ лишила сана иерея Асатряна

ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II лишил духовного сана иерея Арама Асатряна за многочисленные нарушения и дискредитацию Армянской апостольской церкви (ААЦ), сообщает во вторник пресс-канцелярия духовного центра ААЦ - Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Шестнадцатого октября суд в Ереване арестовал главу Арагацотнской епархии ААЦ епископа Мкртича Прошяна и духовного пастыря церкви Святого Георгия в Мугни Гарегина Арсеняна в рамках дела о принуждении к участию в митингах. При этом прозападная общественная организация "Объединение информированных граждан" призналась, что это она запустила процесс преследования священнослужителей, основываясь на заявлении настоятеля монастыря Ованаванк иерея Арама Асатряна в эфире Общественного телевидения Армении о том, что якобы в 2021 году в ААЦ принуждали к участию в предвыборных митингах одной из политических сил.

"Двадцать первого октября патриаршим распоряжением Его Святейшества верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина Второго иерей Арам Асатрян лишен сана...Отныне он будет причислен к мирянам под именем Степан Асатрян", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием для такого решения послужили доклад предводителя Арагацотнской епархии и заключение комиссии по награждениям и дисциплинарным вопросам Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

В сообщении указывается, что лишенный сана священник своими публичными выступлениями и заявлениями дискредитировал Армянскую церковь, правящего архиерея епархии и церковнослужителей, игнорировал увещевания правящего архиерея епархии, продолжая нарушать порядок, в течение последнего месяца самовольно опускал во время литургий упоминание имени католикоса всех армян и правящего архиерея епархии, тем самым, по сути, ставя себя вне церкви. Отмечается также, что священник-расстрига трижды отказывался явиться на заседания комиссии по дисциплинарным вопросам, игнорируя ее авторитет и полномочия, своим недостойным поведением нарушил обет послушания.

Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.

Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.