Рейтинг@Mail.ru
ААЦ лишила сана иерея Асатряна - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/katolikos-2049589001.html
ААЦ лишила сана иерея Асатряна
ААЦ лишила сана иерея Асатряна - РИА Новости, 21.10.2025
ААЦ лишила сана иерея Асатряна
Католикос всех армян Гарегин II лишил духовного сана иерея Арама Асатряна за многочисленные нарушения и дискредитацию Армянской апостольской церкви (ААЦ),... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T14:34:00+03:00
2025-10-21T14:34:00+03:00
армения
ереван
россия
гарегин ii
никол пашинян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_96a9368ebc65b18f29e82dec9b987496.jpg
https://ria.ru/20251003/prigovor-2046270443.html
https://ria.ru/20251017/aats-2048753097.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_93bbf44ef5dcd6ed1853a8d42b930734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, ереван, россия, гарегин ii, никол пашинян, армянская апостольская церковь
Армения, Ереван, Россия, Гарегин II, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь
ААЦ лишила сана иерея Асатряна

ААЦ лишила сана священника, заявления которого привели к аресту епископа Прошяна

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II лишил духовного сана иерея Арама Асатряна за многочисленные нарушения и дискредитацию Армянской апостольской церкви (ААЦ), сообщает во вторник пресс-канцелярия духовного центра ААЦ - Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
Шестнадцатого октября суд в Ереване арестовал главу Арагацотнской епархии ААЦ епископа Мкртича Прошяна и духовного пастыря церкви Святого Георгия в Мугни Гарегина Арсеняна в рамках дела о принуждении к участию в митингах. При этом прозападная общественная организация "Объединение информированных граждан" призналась, что это она запустила процесс преследования священнослужителей, основываясь на заявлении настоятеля монастыря Ованаванк иерея Арама Асатряна в эфире Общественного телевидения Армении о том, что якобы в 2021 году в ААЦ принуждали к участию в предвыборных митингах одной из политических сил.
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ААЦ назвала приговор архиепископу Микаэлу беззаконием
3 октября, 19:22
"Двадцать первого октября патриаршим распоряжением Его Святейшества верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина Второго иерей Арам Асатрян лишен сана...Отныне он будет причислен к мирянам под именем Степан Асатрян", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основанием для такого решения послужили доклад предводителя Арагацотнской епархии и заключение комиссии по награждениям и дисциплинарным вопросам Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
В сообщении указывается, что лишенный сана священник своими публичными выступлениями и заявлениями дискредитировал Армянскую церковь, правящего архиерея епархии и церковнослужителей, игнорировал увещевания правящего архиерея епархии, продолжая нарушать порядок, в течение последнего месяца самовольно опускал во время литургий упоминание имени католикоса всех армян и правящего архиерея епархии, тем самым, по сути, ставя себя вне церкви. Отмечается также, что священник-расстрига трижды отказывался явиться на заседания комиссии по дисциплинарным вопросам, игнорируя ее авторитет и полномочия, своим недостойным поведением нарушил обет послушания.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Главы армянских епархий обвинили власти в намерении разрушить ААЦ
17 октября, 01:56
 
АрменияЕреванРоссияГарегин IIНикол ПашинянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала