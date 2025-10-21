Капремонт 600 домов провели на Смоленщине с Фондом развития территорий

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт почти 600 многоквартирных домов провели в Смоленской области вместе с Фондом развития территорий, сообщил губернатор Василий Анохин.

Глава региона принял участие в заседании попечительского совета фонда, которое провел его председатель Сергей Степашин. На мероприятии обсудили итоги и планы работы.

"Смоленская область активно взаимодействует с фондом. В 2024 году благодаря его поддержке наш регион вошел в число лидеров по исполнению краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных домов. Эксперты Фонда развития территорий помогли сделать более эффективной работу всей системы организации капремонтов в регионе", - написал Анохин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что совместно с фондом выполнили работы и услуги по капитальному ремонту почти 600 многоквартирных домов, в 75 из них заменено более 200 лифтов. Реализация программы помогла улучшить условия проживания для почти 37 тысяч жителей Смоленска, Вязьмы, Гагарина, Десногорска, Дорогобужа, Рославля и Сафонова.

"До 2028 года планируем установить еще 600 новых подъемников. Общий объем инвестиций превысит 2 миллиарда рублей", - подчеркнул губернатор.