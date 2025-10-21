https://ria.ru/20251021/kapremont-2049530672.html
Капремонт 600 домов провели на Смоленщине с Фондом развития территорий
Капремонт 600 домов провели на Смоленщине с Фондом развития территорий - РИА Новости, 21.10.2025
Капремонт 600 домов провели на Смоленщине с Фондом развития территорий
Капитальный ремонт почти 600 многоквартирных домов провели в Смоленской области вместе с Фондом развития территорий, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T10:06:00+03:00
2025-10-21T10:06:00+03:00
2025-10-21T10:06:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
смоленск
ремонт
капремонт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754862382_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a168da783395a4cdd32da7d1fa925918.jpg
https://ria.ru/20251013/rossiya-2048073683.html
смоленская область
смоленск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754862382_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_006da90dc807c1a25608dd8a8ee32716.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин, смоленск, ремонт, капремонт
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Смоленск, Ремонт, Капремонт
Капремонт 600 домов провели на Смоленщине с Фондом развития территорий
Капремонт 600 домов провели в Смоленской области с Фондом развития территорий
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт почти 600 многоквартирных домов провели в Смоленской области вместе с Фондом развития территорий, сообщил губернатор Василий Анохин.
Глава региона принял участие в заседании попечительского совета фонда, которое провел его председатель Сергей Степашин. На мероприятии обсудили итоги и планы работы.
"Смоленская область активно взаимодействует с фондом. В 2024 году благодаря его поддержке наш регион вошел в число лидеров по исполнению краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных домов. Эксперты Фонда развития территорий помогли сделать более эффективной работу всей системы организации капремонтов в регионе", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что совместно с фондом выполнили работы и услуги по капитальному ремонту почти 600 многоквартирных домов, в 75 из них заменено более 200 лифтов. Реализация программы помогла улучшить условия проживания для почти 37 тысяч жителей Смоленска, Вязьмы, Гагарина, Десногорска, Дорогобужа, Рославля и Сафонова.
"До 2028 года планируем установить еще 600 новых подъемников. Общий объем инвестиций превысит 2 миллиарда рублей", - подчеркнул губернатор.
Он добавил, что при поддержке Фонда развития территорий в регионе реализованы и другие проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры, обновлению общественного транспорта, строительству учреждений социальной сферы.