У берегов Камчатки зафиксировали девять афтершоков
происшествия
камчатка
камчатский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт - РИА Новости.
Девять афтершоков магнитудой до 5,1 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах подземные толчки не ощущались, сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю
.
Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано десять неощущаемых в населенных пунктах афтершоков магнитудой до 5,0.
"За сутки произошли девять афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,1. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались", - написали спасатели в своем Telegram-канале.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
По данным министерства, на вулкане Крашенинникова произошли два пепловых выброса, в обоих случаях пеплопадов в населенных пунктах не было.
Продолжает действовать предупреждение об угрозе пепловых выбросов из вулкана Ключевского, не исключено выпадение пепла в населенных пунктах края, отметило ведомство.
Ученые также фиксируют активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Карымского и Камбального, добавило ГУ МЧС.
"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - заключило министерство.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".