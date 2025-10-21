У берегов Камчатки зафиксировали девять афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт - РИА Новости. Девять афтершоков магнитудой до 5,1 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах подземные толчки не ощущались, сообщило Девять афтершоков магнитудой до 5,1 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах подземные толчки не ощущались, сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано десять неощущаемых в населенных пунктах афтершоков магнитудой до 5,0.

"За сутки произошли девять афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,1. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались", - написали спасатели в своем Telegram-канале.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

По данным министерства, на вулкане Крашенинникова произошли два пепловых выброса, в обоих случаях пеплопадов в населенных пунктах не было.

Продолжает действовать предупреждение об угрозе пепловых выбросов из вулкана Ключевского, не исключено выпадение пепла в населенных пунктах края, отметило ведомство.

Ученые также фиксируют активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Карымского и Камбального, добавило ГУ МЧС.

"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - заключило министерство.