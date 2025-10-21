https://ria.ru/20251021/kakhovka-2049526223.html
В Новой Каховке при ударе ВСУ погиб человек
В Новой Каховке при ударе ВСУ погиб человек - РИА Новости, 21.10.2025
В Новой Каховке при ударе ВСУ погиб человек
ВСУ нанесли удар по жилому микрорайону Новой Каховки в Херсонской области, один человек погиб, еще один ранен, сообщил исполняющий обязанности главы города... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T09:27:00+03:00
2025-10-21T09:27:00+03:00
2025-10-21T09:29:00+03:00
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Новой Каховке при ударе ВСУ погиб человек
В Новой Каховке при ударе ВСУ погиб человек, еще один пострадал
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по жилому микрорайону Новой Каховки в Херсонской области, один человек погиб, еще один ранен, сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир Оганесов.
«
"Микрорайон Центральная Основа. Последствия вражеского обстрела. В результате прилета поврежден легковой автомобиль. К сожалению, есть жертва — один человек погиб на месте, еще один с множественными осколочными ранениями. Ранения характерные, тяжелые: поражены оба коленных сустава, кисти рук, тыльная часть левой стопы", - написал Оганесов в своем Telegram-канале
.
По его словам, такие удары по жилым кварталам - целенаправленная тактика, рассчитанная на террор мирного населения.
"Ответственность неминуема", - подчеркнул Оганесов.