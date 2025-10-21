Школа экспорта РЭЦ и МЭЦ будут вместе растить кадры

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Московский экспортный центр заключили соглашение о сотрудничестве по направлению подготовки квалифицированных кадров для экспортно ориентированного бизнеса. Подписи на документе 21 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" в Национальном центре "Россия" поставили генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и первый заместитель генерального директора Московского экспортного центра Надежда Ларионова.
Соглашение направлено на координацию усилий Школы экспорта РЭЦ и Московского экспортного центра по двум основным направлениям – обучению московских экспортно ориентированных компаний и работе со студентами. Организации будут совместно реализовывать образовательные акселерационные программы для бизнеса, привлекать к участию в обучении студентов, а также организовывать отдельные образовательные активности для молодых специалистов.
"Школа экспорта РЭЦ и Московский экспортный центр уже достаточно давно работают вместе по поддержке несырьевого экспорта в рамках отдельных активностей. Подписанное сегодня соглашение выводит это сотрудничество на новый уровень, фокусируясь на работе с молодежью и подготовке кадров через совместные мероприятия и образовательные программы", — отметила Никитина.
"Успех на международных рынках требует двух ключевых компонентов: сильных компетенций у компаний и талантливых кадров. Партнерство Московского экспортного центра со Школой экспорта РЭЦ — это не просто соглашение о сотрудничестве, это создание бесшовной экосистемы для роста. Мы строим мост между теорией и практикой, где сегодняшний бизнес получает лучшие образовательные инструменты для выхода на глобальные рынки, а завтрашние специалисты — бесценный опыт с первых дней, основанный на практике решения реальных задачи в сфере внешнеэкономической деятельности. Это прямая инвестиция в будущее, которая укрепит позиции московских компаний на международной арене", — отметила Ларионова.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".