Школа экспорта РЭЦ и МЭЦ будут вместе растить кадры
19:36 21.10.2025
Школа экспорта РЭЦ и МЭЦ будут вместе растить кадры
Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Московский экспортный центр заключили соглашение о сотрудничестве по направлению подготовки квалифицированных
экономика
2025
экономика
Экономика
Школа экспорта РЭЦ и МЭЦ будут вместе растить кадры

Школа экспорта РЭЦ и МЭЦ будут вместе растить кадры для бизнеса

Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и первый заместитель генерального директора Московского экспортного центра Надежда Ларионова
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Московский экспортный центр заключили соглашение о сотрудничестве по направлению подготовки квалифицированных кадров для экспортно ориентированного бизнеса. Подписи на документе 21 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" в Национальном центре "Россия" поставили генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и первый заместитель генерального директора Московского экспортного центра Надежда Ларионова.
Соглашение направлено на координацию усилий Школы экспорта РЭЦ и Московского экспортного центра по двум основным направлениям – обучению московских экспортно ориентированных компаний и работе со студентами. Организации будут совместно реализовывать образовательные акселерационные программы для бизнеса, привлекать к участию в обучении студентов, а также организовывать отдельные образовательные активности для молодых специалистов.
"Школа экспорта РЭЦ и Московский экспортный центр уже достаточно давно работают вместе по поддержке несырьевого экспорта в рамках отдельных активностей. Подписанное сегодня соглашение выводит это сотрудничество на новый уровень, фокусируясь на работе с молодежью и подготовке кадров через совместные мероприятия и образовательные программы", — отметила Никитина.
"Успех на международных рынках требует двух ключевых компонентов: сильных компетенций у компаний и талантливых кадров. Партнерство Московского экспортного центра со Школой экспорта РЭЦ — это не просто соглашение о сотрудничестве, это создание бесшовной экосистемы для роста. Мы строим мост между теорией и практикой, где сегодняшний бизнес получает лучшие образовательные инструменты для выхода на глобальные рынки, а завтрашние специалисты — бесценный опыт с первых дней, основанный на практике решения реальных задачи в сфере внешнеэкономической деятельности. Это прямая инвестиция в будущее, которая укрепит позиции московских компаний на международной арене", — отметила Ларионова.
Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор форума - Российский экспортный центр (Группа ВЭБ). Партнеры деловой программы - правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс".
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
