Юрист из Краснодара оспорит штраф за рекламу отеля в Instagram*
21:28 21.10.2025
Юрист из Краснодара оспорит штраф за рекламу отеля в Instagram*
Юрист из Краснодара оспорит штраф за рекламу отеля в Instagram* - РИА Новости, 21.10.2025
Юрист из Краснодара оспорит штраф за рекламу отеля в Instagram*
Юрист из Краснодара Евгения Тутушкина рассказала РИА Новости, что на нее составили протокол и должны выписать ей штраф на 30 тысяч рублей за рекламу отеля в... РИА Новости, 21.10.2025
Юрист из Краснодара оспорит штраф за рекламу отеля в Instagram*

Юрист из Краснодара Тутушкина оспорит штраф за рекламу отеля в Instagram

КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Юрист из Краснодара Евгения Тутушкина рассказала РИА Новости, что на нее составили протокол и должны выписать ей штраф на 30 тысяч рублей за рекламу отеля в Instagram*, подчеркнув, что планирует оспорить это решение.
По словам Тутушкиной, протокол за отсутствие маркировки рекламы составил Роскомнадзор из-за видеоролика в Instagram*, где она рассказывает об отеле в Туапсинском районе. Как заявила юрист, в отель она приехала в начале июля, а проживание забронировала заранее. Отель был полупустой, и она предложила снять о нем видеоролик в свой блог, так как сочла место хорошим.
"Я сделала reels (видеоролик - ред.) о том, что это "краснодарские Мальдивы"… Попросила их (отель - ред.) предоставить какую-то скидку, соответственно, сделала кодовое слово. Реклама не была промаркирована, я ее выпустила. После сентября привлекают меня к ответственности, сначала составили протокол, сейчас должны выдать постановление, в котором привлекут меня к ответственности - 30 000 рублей, штраф за отсутствие маркировки", - рассказала агентству Тутушкина.
Из протокола управления Роскомнадзора по Южному федеральному округу, который есть в распоряжении РИА Новости, следует, что дело возбуждено по части 16 статьи 14.3 КоАП РФ.
"Таким образом, Тутушкина Евгения Владимировна допустила распространение рекламы в сети "Интернет" без присвоенного оператором рекламных данных идентификатора рекламы, что образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 16 статьи 14.3 КоАП РФ", - следует из документа.
Как сообщила юрист агентству, она намерена оспорить штраф в суде.
"Деньги я от отеля, соответственно, конечно же, никакие не получала… Есть вопросы, которые я хочу в суде пойти доказывать как юрист. Намерена получить протокол и уже обратиться с иском в суд о том, чтобы вынесли в отношении меня предупреждение", - сказала она.
* Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская
