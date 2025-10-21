Рейтинг@Mail.ru
Автомобиль, из которого стреляли в Япончика, куплен по подложным документам - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:56 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/japonchik-2049510458.html
Автомобиль, из которого стреляли в Япончика, куплен по подложным документам
Автомобиль, из которого стреляли в Япончика, куплен по подложным документам - РИА Новости, 21.10.2025
Автомобиль, из которого стреляли в Япончика, куплен по подложным документам
Автомобиль марки "Газель", из которого в 2009 году стреляли в криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), был куплен по подложным документам,... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T05:56:00+03:00
2025-10-21T05:56:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
каха газзаев
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763513293_0:0:806:454_1920x0_80_0_0_1e1a416c6e5d8f35a42531e99ac8e29f.jpg
https://ria.ru/20250605/prigovor-2021004716.html
https://ria.ru/20250726/turtsija-2031555455.html
https://ria.ru/20250619/delo-2023957347.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763513293_53:0:754:526_1920x0_80_0_0_7ef2f261db9455cc761268f127df36dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), москва, каха газзаев, московский городской суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Каха Газзаев, Московский городской суд
Автомобиль, из которого стреляли в Япончика, куплен по подложным документам

"Газель", из которой стреляли в Япончика, купили по подложным документам

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда | Перейти в медиабанкДжамбула Джанашия и Муртази Шадания в зале Московского городского суда
Джамбула Джанашия и Муртази Шадания в зале Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в медиабанк
Джамбула Джанашия и Муртази Шадания в зале Московского городского суда . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Автомобиль марки "Газель", из которого в 2009 году стреляли в криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), был куплен по подложным документам, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В целях обеспечения мобильности членов организованной группы при подготовке и совершении убийства ее участниками и организатором было решено использовать находящийся в пользовании… автомобиль… и приобретенный с использованием подложных документов автомобиль "Газель", - говорится в материалах.
Давид Чачибай в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Приговор криминальному авторитету Чачибаю вступил в силу
5 июня, 05:48
Сообщается, что организатор убийства Илья Симония и другой фигурант при неустановленных обстоятельствах подыскали копию похищенного паспорта с внесенными в него данными несуществующего лица, куда поместили фотографию их знакомой, не осведомленной о преступных намерениях соучастников.
Мосгорсуд в середине января признал Симонию виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой "из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом". Подсудимый был заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима.
По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый Симония, житель Подмосковья, организовал убийство Иванькова ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева, Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", мобильные телефоны.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Турция не отвечает на запросы о выдаче организатора убийства Япончика
26 июля, 03:50
Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии, 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.
Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, Шаданию - к 16 годам. Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении него дело выделили в отдельное производство и приговорили его к 14 годам колонии строгого режима.
Бутбу и Папаву, имеющих абхазское и российское гражданство, заочно арестовали. Также в международном розыске находится и сам Симония.
Мераб Джангвеладзе - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Москве возбудили дело против криминального авторитета
19 июня, 16:20
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваКаха ГаззаевМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала