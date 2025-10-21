Автомобиль, из которого стреляли в Япончика, куплен по подложным документам

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Автомобиль марки "Газель", из которого в 2009 году стреляли в криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), был куплен по подложным документам, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В целях обеспечения мобильности членов организованной группы при подготовке и совершении убийства ее участниками и организатором было решено использовать находящийся в пользовании… автомобиль… и приобретенный с использованием подложных документов автомобиль "Газель", - говорится в материалах.

Сообщается, что организатор убийства Илья Симония и другой фигурант при неустановленных обстоятельствах подыскали копию похищенного паспорта с внесенными в него данными несуществующего лица, куда поместили фотографию их знакомой, не осведомленной о преступных намерениях соучастников.

Мосгорсуд в середине января признал Симонию виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой "из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом". Подсудимый был заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима.

По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый Симония, житель Подмосковья , организовал убийство Иванькова ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева , Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", мобильные телефоны.

Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве , они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии, 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.

Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, Шаданию - к 16 годам. Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении него дело выделили в отдельное производство и приговорили его к 14 годам колонии строгого режима.