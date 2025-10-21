Израиль отказался от предложения США по переговорам с Ливаном

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Израиль отказался от американского предложения по переговорам с Ливаном, итогом которых могли бы стать вывод израильских сил с оккупированных ливанских территорий и начало процесса по демаркации границ, заявил спикер ливанского парламента Набих Берри изданию Asharq Al-Awsat.
По словам ливанского политика, спецпредставитель президента Соединенных Штатов по Сирии Томас Баррак уведомил Ливан об отказе Израиля от американского предложения. Оно предполагало запуск переговорного процесса между странами с одновременным прекращением израильских ударов по Ливану сроком на два месяца. По итогам переговоров предполагалось добиться вывода израильских сил с оккупированных ливанских территорий, начать переговоры о демаркации границ и вопросам, связанным с обеспечением безопасности.
Берри также заявил изданию, что единственной оставшейся возможностью урегулирования ситуации является "механизм с участием представителей вовлеченных стран и стран-спонсоров" урегулирования в рамках соглашения прекращении огня между Ливаном и Израилем, заключенного в ноябре прошлого года.
В марте издание Asharq Al-Awsat сообщало со ссылкой на осведомленный ливанский источник, что США подталкивают Ливан заключить соглашение с Израилем, которое будет "меньше, чем нормализацией, но больше, чем договором о перемирии". По данным источника, главная цель США - добиться соглашения, оговаривающего такое разграничение границ, которое делало бы невозможным использование против Израиля оружия ливанского движения "Хезболлах". При этом США хорошо понимают, что для Ливана невозможно пойти на полномасштабную нормализацию с Израилем.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.
