Израиль отказался от предложения США по переговорам с Ливаном

Берри также заявил изданию, что единственной оставшейся возможностью урегулирования ситуации является "механизм с участием представителей вовлеченных стран и стран-спонсоров" урегулирования в рамках соглашения прекращении огня между Ливаном и Израилем, заключенного в ноябре прошлого года.

Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.