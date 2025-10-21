Рейтинг@Mail.ru
16:58 21.10.2025
Китай провел испытания кислородно-водородного двигателя для ракеты-носителя
в мире
китай
в мире, китай
В мире, Китай
Китай провел испытания кислородно-водородного двигателя для ракеты-носителя

Китай успешно провел испытания нового двигателя для ракеты-носителя "Чанчжэн-8А"

CC BY 3.0 / China News Service / Старт носителя Чанчжэн-6A
Старт носителя Чанчжэн-6A - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
CC BY 3.0 / China News Service /
Старт носителя Чанчжэн-6A. Архивное фото
ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Китай успешно провел испытания кислородно-водородного двигателя YF-75DB, предназначенного для ракеты-носителя "Чанчжэн-8А", что значительно улучшит ее эксплуатационные характеристики, сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
"Восемнадцатого октября ракета-носитель "Чанчжэн-8А" с кислородно-водородным двигателем YF-75DB успешно прошла квалифицированные испытания", - говорится в заявлении CASC, опубликованном во вторник в соцсети WeChat.
Продажа смартфонов Xiaomi - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Ввоз китайских смартфонов в Россию в сентябре упал почти вдвое
20 октября, 11:54
Отмечается, что испытания начались 22 сентября и проводились по многократному рабочему циклу в различных условиях. В ходе тестов были подтверждены эксплуатационные характеристики двигателя в сложных условиях, его структурная надежность и адаптивность компонентов. Успешное завершение испытаний ведет к следующему этапу - инженерным тестам.
Как пояснил главный конструктор ракет-носителей "Чанчжэн-8А" Сун Чжэнюй, в отличие от традиционных двигателей, которые используют пиротехнические средства зажигания и могут включаться лишь дважды, кислородно-водородный двигатель YF-75DB оснащен воспламенителем факельного типа, который позволяет проводить многократный запуск, что в конечном итоге сокращает выброс космического мусора, подчеркнул он.
"Двигатель будет установлен на ракете-носителе "Чанчжэн-8А" в следующем году, что значительно повысит ее конкурентоспособность на рынке", - приводятся в заявлении слова инженера.
На прошлой неделе Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила, что 16 октября ракета-носитель "Чанчжэн-8А" успешно вывела на заданную орбиту группу низкоорбитальных интернет-спутников, что ознаменовало собой 600-й успешный запуск китайских ракет-носителей серии "Чанчжэн". Отмечалось, что с самого первого запуска ракеты-носители этой серии были важным элементом в ускорении развития космической программы Китая.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Китайцы стали осторожнее высказываться в соцсетях, заявил эксперт
13 октября, 21:43
 
