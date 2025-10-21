Китай провел испытания кислородно-водородного двигателя для ракеты-носителя

ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Китай успешно провел испытания кислородно-водородного двигателя YF-75DB, предназначенного для ракеты-носителя "Чанчжэн-8А", что значительно улучшит ее эксплуатационные характеристики, сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

"Восемнадцатого октября ракета-носитель "Чанчжэн-8А" с кислородно-водородным двигателем YF-75DB успешно прошла квалифицированные испытания", - говорится в заявлении CASC, опубликованном во вторник в соцсети WeChat.

Отмечается, что испытания начались 22 сентября и проводились по многократному рабочему циклу в различных условиях. В ходе тестов были подтверждены эксплуатационные характеристики двигателя в сложных условиях, его структурная надежность и адаптивность компонентов. Успешное завершение испытаний ведет к следующему этапу - инженерным тестам.

Как пояснил главный конструктор ракет-носителей "Чанчжэн-8А" Сун Чжэнюй, в отличие от традиционных двигателей, которые используют пиротехнические средства зажигания и могут включаться лишь дважды, кислородно-водородный двигатель YF-75DB оснащен воспламенителем факельного типа, который позволяет проводить многократный запуск, что в конечном итоге сокращает выброс космического мусора, подчеркнул он.