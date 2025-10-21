Рейтинг@Mail.ru
В Исландии впервые обнаружили комаров
16:20 21.10.2025 (обновлено: 18:27 21.10.2025)
В Исландии впервые обнаружили комаров
В Исландии впервые обнаружили комаров
Житель Исландии обнаружил комаров, это первый случай появления насекомых на острове за всю его историю, сообщает местная телерадиокомания RUV. РИА Новости, 21.10.2025
2025
В Исландии впервые обнаружили комаров

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Житель Исландии обнаружил комаров, это первый случай появления насекомых на острове за всю его историю, сообщает местная телерадиокомания RUV.
Уточняется, что о наличии насекомых на острове впервые заявили в соцсети Facebook*. Пользователь соцсети Бьорн Хьялтасон заявил, что вечером 16 октября обнаружил несколько насекомых и отдал их на анализ Институту естественной истории Исландии. Энтомолог института Маттиас Альфредссон подтвердил, что насекомые являлись комарами.
"Это первый случай, когда комаров обнаружили на территории Исландии", — цитирует RUV Альфредсона.
Как отмечает RUV со ссылкой на энтомолога, комары, скорее всего, останутся на острове, так как обнаруженные насекомые вида Culiseta annulata могут переносить холода.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
