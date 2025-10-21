В Исландии впервые обнаружили комаров

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Житель Исландии обнаружил комаров, это первый случай появления насекомых на острове за всю его историю, сообщает местная Житель Исландии обнаружил комаров, это первый случай появления насекомых на острове за всю его историю, сообщает местная телерадиокомания RUV

Уточняется, что о наличии насекомых на острове впервые заявили в соцсети Facebook*. Пользователь соцсети Бьорн Хьялтасон заявил, что вечером 16 октября обнаружил несколько насекомых и отдал их на анализ Институту естественной истории Исландии. Энтомолог института Маттиас Альфредссон подтвердил, что насекомые являлись комарами.

"Это первый случай, когда комаров обнаружили на территории Исландии", — цитирует RUV Альфредсона.

Как отмечает RUV со ссылкой на энтомолога, комары, скорее всего, останутся на острове, так как обнаруженные насекомые вида Culiseta annulata могут переносить холода.